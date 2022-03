Le Parc national de Toubkal lance ses festivités

Célébrant ses 80 ans en marge de la journée

Internationale des forêts.

Saisissant l’occasion de la commémoration de la Journée Mondiale des forêts qui coïncide avec la journée du 21 Mars de chaque année, le Département des Eaux et Forêts en partenariat avec la province d’Al Haouz, a célébré lundi 21 mars dernier, le 80ème Anniversaire de la création du parc national de Toubkal et ce, en procédant au lancement d’un ensemble d’activités d’animation nature qui seront organisées par la direction du parc de Toubkal le long de l’an 2022.

Le coup d’envoi de la célébration de ces 80 ans de création du parc a été donné au siège de la province d’Al Haouz sous la présidence du Gouverneur de la Province, Mr Rachid Benchikhi et du Secrétaire Général du Département des Eaux et Forêts, Directeur par Intérim de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts Mr Abderrahim Houmy en présence notamment des différents acteurs du territoire dont les élus des collectivités territoriales, les professionnels, les institutions de recherches scientifiques, les services extérieurs et la société civile.

Dans une allocution prononcée à distance à cette occasion Mr Abderrahim Houmy a souligné que la nouvelle stratégie forestière adoptée par le Royaume et dont le coup d’envoi a été donné par SM Le Roi Mohammed VI le 13 Novembre 2020 sous le nom de « Forets du Maroc 2020-2030 » représente un revirement très important dans la gestion forestière au Maroc visant a relever les défis relatifs au secteur notamment en ce qui concerne l’exploitation abusive des ressources forestières qui menace de régression – pour ne pas dire de disparition – nos forêts marocaines et qui appauvrie leur productivité.

Cette nouvelle stratégie forestière avait-il ajouté, vise à intégrer les populations autochtones bénéficiaires des forets dans la gestion et l’administration de ces dernières et à valoriser les produits forestiers pour rendre le secteur moderne et plus compétitif à travers un nouveau modèle de gestion durable et générateur de richesse et une meilleure valorisation des espaces forestiers pour assurer la préservation de ses ressources forestières.

La mise en œuvre de cette stratégie « Forets du Maroc 2020-30 » a été entamé dés le coup d’envoi donné par le souverain a-t-il ajouté et ce, en se basant sur cinq principales orientations pour faire de la forêt un espace de développement qui consiste à changer le regard des usagers sur la forêt, durable pour faire respecter la ligne rouge des capacités forestières pour ne plus détruire le capital forestier, un espace qui préserve et développe toutes les ressources naturelles, participatif à travers l’engagement des usagers dans une gestion partagée pour atteindre les objectifs, productif en mobilisant tout le potentiel offert grâce au partenariat privé pour soulager la pression d’une exploitation informelle des forêts et enfin, un espace Bio divers en sauvegardant le patrimoine naturel à travers un réseau d’espaces emblématiques

Après avoir rappelé les quatre axes majeurs pour la mise en œuvre de cette stratégie que sont : La création d’un nouveau modèle basé sur une approche participative, la gestion et le développement des espaces forestiers selon leur vocation, le développement et la modernisation des professions forestières et enfin la réforme institutionnelle du secteur à travers la création de l’Agence des Eaux et Forêts, le Directeur par Intérim de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts a souligné que la stratégie « Forets du Maroc 2020-30 » a pour objectifs de rattraper 30 ans de dégradations des espaces forestiers nationaux avec le repeuplement, à l’horizon de 2030, de 133.000 ha de forêts, de créer 100.000 postes d’emploi direct supplémentaire et de réaliser des recettes évaluées à 5 milliards de Dirhams annuels au lieu des 2 milliards réalisés de nos jours par la chaine des valeurs forestière et l’écotourisme.

Par ailleurs, le Secrétaire Général du Département des eaux et forêts, Mr Abderrahim Houmy a tenu de préciser que son département a mis en application d’un programme de reboisement forestier à travers toutes les Régions du Maroc sur une superficie totale de 600000 hectares à raison de 50000 ha par an au début du programme pour atteindre les 100000 ha par an à l’horizon 2030.

Pour réussir ce programme a-t-il ajouté, le département des eaux et forets s’active à numériser les fonctions principales et à utiliser les nouvelles technologies tels les Drones pour le contrôle des forets et le suivi numérisé des circuits de production et de reboisement.

Abordant le secteur forestier au niveau de la province d’El Haouz à, Mr Abderrahim HOUMY a souligné que cette dernière compte une superficie de 280000 ha de forets (43% du territoire provincial) composées essentiellement de chêne vert, du genévrier et du Cyprès de l’Atlas comme principales essences en plus de quelques zones de reboisement du Cèdre de l’Atlas et du Sapin.

Après avoir passer en revue les principales fonctions jouées par cette foret sur les plans socio-économiques, environnementaux et de préservation des écosystèmes, Le Directeur par Intérim de l’Agence des eaux et forêts à rappeler que la stratégie « Forets du Maroc 2020-2030 » accorde une grande importance aux parcs nationaux dont celui de Toubkal créé en 1942 sur une superficie de 40000 ha et pionnier des parcs nationaux au Maroc qui compte pas moins de 160 espèces végétales autochtones du Haut Atlas Marocain et 36 espèces de mammifères dont une grande population du Mouflon à manchettes en Afrique et 100 espèces d’oiseaux.

Mohammed Drihem