وكالة الحوض المائي لملوية تخلد اليوم العالمي للماء بتنظيم عملية « أقسام الماء »

بلاغ صحفي

في إطار تنفيذ استراتيجية التواصل للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب و مياه السقي 2020-2027 نظمت وكالة الحوض المائي لملوية بتعاون مع الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة الشرق، صبيحة يوم الثلاثاء 22 مارس 2022 يوما تحسيسيا « أقسام الماء » و ذلك بمدرسة أبي تمام بوجدة

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و قد تضمنت أنشطة هذا اليوم التواصلي تنشيط ورشات بيداغوجية، همت بالأساس تحسيس التلاميذ، نساء و رجال الغد، على ضرورة اقتصاد الماء و حسن تدبيره. و ذلك عبر مقاربة تروم تلقين المتعلم معلومات و معارف مرتبطة بمصادر الموارد المائية، و أهمية الماء للإنسان و الوسط الطبيعي، و استعمالات الماء في الفلاحة و الصناعة

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و تأتي هذه العملية في ظل وضعية ندرة المياه التي تعرفها بلادنا عموما و حوض ملوية على وجه الخصوص، حيث بات من الضروري بذل مجهودات أكبر للحفاظ على هذه المادة الحيوية و الاقتصاد في استعمالها و مكافحة ضياعها.