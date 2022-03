conférence:La Mobilité académique et formations universitaires au service du développement de l’Afrique 

L’Université Cadi Ayyad

Accueille une conférence internationale sur :

« La Mobilité académique et formations universitaires au service

du développement de l’Afrique »

Dans le cadre de ses relations officielles avec l’UNESCO et en liaison avec ses sections en Afrique, l’Association Internationale des Professeurs et Maîtres de Conférences des Universités (IAUPL) organise une Conférence de l’IAUPL à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (Maroc) du 22 au 24 mars courant.

Initiée sous le haut patronage de l’UNESCO cette Conférence qui a pour thème : « Mobilité académique et formations universitaires au service du développement de l’Afrique », a pour objectif de réfléchir sur le projet de création d’un réseau universitaire de la mobilité académique et sur la reconnaissance des formations universitaires au service du développement de l’Afrique.

Ce projet selon les organisateurs, vise aussi à débattre avec les universitaires des dispositifs de la Convention Mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur et à formuler des recommandations en ce domaine tout en tenant compte des priorités des pays de l’Afrique en matière de définition de nouveaux cadres de la mobilité dans l’enseignement supérieur, de reconnaissance des diplômes et du renforcement du rôle des universitaires en la matière dans le respect des libertés universitaires, de l’accès des jeunes et des femmes aux formations traditionnelles et numériques et à la mobilité internationale, du développement des formations universitaires traditionnelles et numériques et de la mobilité académique avec le renforcement du rôle et de la visibilité des universitaires comme acteurs actifs de la reconnaissance des qualifications et formations, de la création des réseaux et de plateformes de formation doctorale numériques avec une reconnaissance spécifique des qualifications acquises comme apport innovant et enfin, de toute action visant à assurer la qualité des formations par les universitaires pour le développement des pays africains et des pays francophones de l’Afrique du Nord.

Mohammed Drihem