IFRANE ACCEILLE LE COLLOQUE NATIONAL SUR LA DESINFORMATION MEDIATIQUE SUR LA QUESTION DU SAHARA MAROCAIN

La faculté des lettres et sciences humaines relevant de l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah à Fès-Saïss en collaboration avec la collectivité territoriale Urbaine d’Ifrane organise, vendredi et samedi 18-19 mars courant, un colloque national autour du thème de : « la désinformation médiatique sur la question du Sahara marocain ».

Ce colloque qui a enregistré la participation d’une pléiade de chercheurs universitaires et d’académiciens venant de différentes régions du Maroc, s’inscrit dans le cadre des grands efforts déployés au niveau académique pour plaider et défendre les grandes causes du Maroc dont notamment et surtout : La juste cause de la marocanité du Sahara.

Divers aspects de désinformation et de manipulation médiatiques utilisés par les adversaires de l’intégrité territoriale du royaume et les moyens et outils adéquats pour les contrecarrer au niveau des mass médias nationaux et internationaux ont été au centre des débats des chercheurs et hommes des médias spécialistes dans l’affaire du Sahara Marocain.

Par la même occasion, une publication collective sur les médias et le Sahara Marocain réalisée par le Laboratoire des études littéraires et linguistiques et des sciences de l’information et de la communication de la faculté des lettres Fès-Saiss a été présentée à l’assistance lors de ce colloque qui a été marqué notamment par la diffusion d’un film documentaire sur le Sahara Marocain.

Dans une Déclaration à la presse, le Coordinateur du Colloque et Directeur du Laboratoire des études littéraires et linguistiques et des sciences de l’information et de la communication de la faculté des lettres Fès-Sais, Dr Mohamed El Kassimi a tenu de préciser que ce colloque qui s’inscrit dans le cadre du soutien financier accordé par le ministère de tutelle aux projets de recherche dans les domaines des sciences sociales et économiques, a pour objectif de plaider pour la cause nationale du Sahara marocain avec une approche scientifique et académique, de dévoiler tout genre de désinformation et d’intox exercées par un certain nombre de médias étrangers avec à leur tête la presse Algérienne officielle et privée et d’autres médias à la solde du Front Polisario en plus notamment de quelques journaux espagnols exerçant tout genre de désinformation sur notre cause nationale.

Pour Hicham Afifi, président du conseil urbain d’Ifrane, ce colloque s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat signée par le conseil urbain d’Ifrane et l’Université Mohamed Ben Abdellah de Fès et notamment avec le Laboratoire des études littéraires et linguistiques et des sciences de l’information et de la communication de la faculté des lettres Fès-Sais. Il vise à envoyer un message fort pour la défense de notre cause nationale concernant la marocanité du Sahara qui fait objet de désinformation médiatique menée des médias étrangers et à encourager nos étudiants-chercheurs à préparer des thèses qui défendent notre Sahara marocain.

La séance d’ouverture de ce colloque a été marquée par la présence d’éminentes personnalité du monde universitaire marocain dont notamment et entre autre le Président de l’Université Mohamed Ben Abdellah, le secrétaire général du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Doyen de la faculté des lettres et des sciences Humaine de Fés, le Président de la commune urbaine d’Ifrane et le Directeur Laboratoire des études littéraires et linguistiques et des sciences de l’information et de la communication de la faculté des lettres Fès-Sais

