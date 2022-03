IFRANE :

L’ASSOCIATION EL BARAKA ANGELS AVEC LE SOUTIEN DE SABIC INAUGURE

UNE FERME PÉDAGOGIQUE ET UNE MÉDIATHÈQUE AU COLLEGE IBNOU ROCHD A AIT YAHIA OU ALLA

Jeudi 11 mars 2022, l’Association El Baraka Angels a inauguré son projet de ferme pédagogique et d’une médiatique mis en place, avec le Soutien de l’entreprise citoyenne « RSE SABIC MOROCCO et WEST AFRICA », au Lycée Collégial Ibnou Rochd du village d’Ait Yahia Ou Alla relevant de la Collectivité territoriale Rurale de Tigrigra dans la Province d’Ifrane.

Cette ferme pédagogique réalisée sur une superficie de 4500 m2 de serres qui abritent divers légumes et aromates ainsi qu’une dizaine de sortes d’arbres fruitiers permettra au Lycée collégial Ibnou Rochd de cultiver ses propres légumes et aromate en vue d’assurer l’autosuffisance en légumes pour la cantine de son internat. Elle permettra notamment d’initier les collégiens et collégiennes au maraichage tout en les responsabilisant.

Le forage d’un puits avec l’installation de plaques solaires ainsi que d’une fosse de compostage naturelle ont été aussi mis en place pour que l’établissement n’ait pas de frais à subir suite à ces installations.

La deuxième partie de ce projet quant à elle, elle est entièrement dédiée à l’apprentissage numérique, l’initiation à l’informatique, et à la culture et l’ouverture sur le monde extérieur puisqu’il s’agit d’une médiathèque qui s’étale sur une superficie de plus de 100 m2 et disposant de plus de 20 ordinateurs connectés, d’un matériel informatique, d’une bibliothèque équipée de quelques milliers de livres pouvant servir aux recherches , lectures et à la préparation des examens et d’un coin de lecture où les collégiens et collégiennes sont invités à profiter de cet espace et de ses équipements tout au long de l’année en vue de mener leur recherche et renforcer leurs apprentissages.

A rappeler que dans le cadre de son engagement « RSE SABIC MOROCCO et WEST AFRICA » accorde une attention particulière à l’identification des besoins de ses communautés environnantes et à la mise en place d’actions sociales durables et à forte valeur ajoutée.

En effet, la vision et la stratégie de développement durable de l’entreprise reconnaissent qu’il n’existe pas de solutions simples pour répondre aux besoins environnementaux, sociaux et économiques de la société et c’est pour cette raison, que « SABIC MOROCCO et WEST AFRICA » a décrit la durabilité comme un parcours qui nécessite un apprentissage, une adaptation et une amélioration continus des engagements sociaux et une réponse juste aux priorités de ses diverses parties prenantes.

Dans ce cadre, l’entreprise s’efforce d’optimiser continuellement son impact, de réévaluer ses priorités et de s’assurer de toujours aborder sa stratégie business sous une approche durabilité et c’est en cohésion avec cette vision et stratégie de développement durable, que l’entreprise « SABIC MOROCCO & WEST AFRICA » a mis en place en 2021 un partenariat d’exécution de projet avec l’Association El Baraka Angels afin de concevoir, développer et réaliser des projets à fort impact économique, socio-éducatif et environnemental au profit des populations vivant en zones montagneuses enclavées du Moyen-Atlas.

Dans cet esprit d’entreprenariat donc, l’association « El Baraka Angels » créée en 2013 et opérant depuis exclusivement dans les villages de montagne reculés du Royaume a donc mis à la disposition de « SABIC MOROCCO et WEST AFRICA » son expertise et ses consciences sur le terrain afin d’identifier une communauté rurale et estudiantine pour accueillir un projet social qui prône à la fois la durabilité environnementale, l’autosuffisance, et l’éducation.

C’est donc ainsi que les deux partenaires, avec l’aide des acteurs et des autorités locales, ont porté leur choix sur Lycée Ibnou Rochd d’Ait Yahia Ou Alla pour y concevoir, construire, mettre en place et mettre en marche ce vaste projet aux multiples facettes.

Pour Mme Selwa Zine, Présidente de l’Association El Baraka Angels qui s’est déclarée ravie de cette première collaboration réussie et à fort impact durable, elle compte bien travailler à renforcer ce partenariat afin de mettre en place des projets similaires dans plusieurs villages et communes rurales voisines.

Ce projet, lancé en avril 2021 et finalisé en septembre de la même année a mobilisé un financement global de 800 000 DHS et bénéficiera chaque année à plus de 465 étudiants.

À propos de l’Association El Baraka Angels

Créée en 2013, l’association El Baraka Angels a pour mission d’œuvrer pour venir en aide aux populations en situations précaires en milieu rural montagneux enclavé, et contribuer à leur développement socio-économique et culturel.

Habituellement, El Baraka Angels intervient principalement sur des sujets de nutrition, en conduisant des caravanes de distribution de denrées alimentaires, ou encore sur des sujets d’éducation, en construisant des écoles et en mettant à disposition des villageois tout équipement, aide matériel et humaine pouvant permettre d’améliorer les conditions de réussite scolaire des élèves. [En 7 ans l’association a mené des travaux de construction et de rénovation dans 20 établissements scolaires et préscolaires, a conduit 40 caravanes humanitaires et a pu soutenir plus de 200 000 bénéficiaires.

À propos de l’Entreprise SABIC

SABIC (acronyme de Saudi Basic Industries Corporation) est une entreprise saoudienne leader mondial de l’industrie chimique.

Mohammed Drihem