Jilali Chabih, Professeur de droit à l’Université Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc.



Je vais aujourd’hui, à cette occasion de la Journée internationale des droits de la femme du 8 mars 2022, offrir sans façon mais avec gravité, tout d’abord, un hommage solennel et sincère au mérite, au talent, à la vertu de ces femmes de l’histoire (Fatima, la Kahina, Sayyida Al-Hurra, Fatima Al-Fihriyya, Louise Michel, Rosa Parks, Fatima Mernissi, et bien d’autres), de ces femmes Palestiniennes, Irakiennes, Afghanes, Syriennes, Libyennes, Yéménites, Ukrainiennes… qui ont souffert, ou souffrent encore, avec courage et dignité en silence.

Je rends ensuite un grand hommage à la femme marocaine, qui s’est battue ou se bat encore courageusement au quotidien à la campagne ou en ville, dans les montagnes ou dans les plaines, salariée ou fonctionnaire, avocate, juge ou cheffe d’entreprise, travaillant chez elle ou à l’extérieur, sans abri ou ayant un toit, pauvre ou aisée, analphabète, illettrée ou instruite…

Je rends hommage aussi, du fond mon cœur, cœur encore meurtri, à cette mère tendre et affectueuse, « que nul n’oublie », qui a donné ses propres chaussures à son enfant pour aller à l’école, et est partie pieds nus, très tôt dans le matin froid travailler dans les champs déterrer les pommes de terre, les navets ou les carottes.

Je rends hommage enfin à celle qui m’a ouvert son cœur sans réserve, qui m’a aimé, et m’aime encore, durant tout ce temps, sans aucune arrière-pensée, ou préjugé d’opinion, de croyances ou de culture, qui m’a donné « des paroles, un repos, du plaisir », qui m’a appris l’essentiel de la vie, et sans elle je ne serai pas ce que je suis. Je l’aimerai « jusqu’au bout du temps ». Jilali Chabih, fsjes, UCAM, Maroc.