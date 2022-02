ET SI ON PREND COMPTE DE L’AVIS DES ECOLOGUES ET DES ONGs DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET ?

Dans l’attendant d’y voir plus claire dans la mise en œuvre du projet novateur et ambitieux visant l’aménagement paysager du Val d’Ifrane et dans l’espoir de voir des écologues bien informés de la valeur écologique et biologique du Site intégrés à l’équipe des aménagistes et paysagistes chargés de cette mise en œuvre comme précisé par des hommes et des femmes des sciences de l’environnement contactés à ce sujet, nous soumettons quelques observations relevées auprès du président de l’Association des Amis du Val d’Ifrane concernant le marché objet de l’appel d’Offre lancé par la société AL OMRANE (filière de la Région Fès Meknès) concernant : « Les études techniques et le suivi des travaux de requalification du Parc Ain Vittel sis à la commune territoriale d’Ifrane » (VAL D’IFRANE ) et ce, à la bonne appréciation du Comité de suivi présidée par le Gouverneur de la Province à savoir:

– La nécessité de réimplantation du Parc et la diversification des arbres et plantes par des espèces autochtones et propres au site sans aucune nouvelle introduction polluant l’architecture paysagère du Site.

– La nécessité d’abolir et d’abandonner l’idée des « études de réhabilitation ou de réalisation du réseau d’éclairage public éventuel » au cœur du Site pour éviter tout dérangement de la vie sauvage de la faune durant la nuit par la lumière de cet éclairage public car, déjà l’éclairage publique réalisé le long de la Route (RP 7048) reliant Ifrane à la Zaouia suffit bien qu’il dérange la vie sauvage le long du Val.

– La nécessité d’abolir et d’abandonner toute idée de création d’espaces verts et de jardins publiques au cœur du Val pour ne pas transformer le SIBE (Site Ramsar) en jardin de Ville fleuri à arroser.

– Il est impératif d’éviter tout aménagement de la Source Vittel qui doit garder son état initial de source naturelle sans robinets ou autres accessoires ou autres travaux d’aménagement.

– Comme il est impératif d’abandonner toute mise en place de mobilier urbain et de pique-nique aussi bien dans la Zone du Haut du Val que dans la zone de la cascade du Val et du Refuge et d’interdire le pique-nique dans ces deux Zones.

– Nécessité d’abolir et d’enlever ces Pas Chinois inadaptés qui couvrent les sentiers sillonnant le val. Ces derniers doivent rester naturels

– Nécessité d’éviter l’utilisation des Buses préfabriquées de franchissement dans la consolidation, le réaménagement et la réalisation des Ponts piétons au profit des ponts en bois de Jadis

– Nécessiter de procéder au curage du cours d’eau d’Oued Tizguite par endroit et des lacs artificiels du site trop chargés par les apports en boue et bois des anciennes crues.

Mohammed DRIHEM