SITE RAMSAR OUED TIZGUITE : 64 MILLION DE DHS POUR L’AMENAGEMENT PAYSAGER DU VAL D’IFRANE

A l’initiative des autorités provinciales d’Ifrane avec à leur tête le Gouverneur d’Ifrane Mr Abdelhamid El Mazid, un « Projet d’aménagement paysager du Val d’Ifrane » a été élaboré dans la noble perspective de sauvegarder ce qui reste encore à sauvegarder au niveau de cette niche écologique exceptionnelle face aux aléas climatiques et aux phénomènes anthropiques dégradants.



Pour se faire, une enveloppe budgétaire globale de l’ordre de 64 millions de Dirhams a été mobilisée pour la réalisation de ce projet par différentes partenaires à savoir : Le ministère de l’intérieur (12 MDhs), le Ministère de l’agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts (20 MDhs), Ministre de la Transition énergétique et du Développement durable (10 MDhs), le Conseil Régional de la Région Fès/Meknès (10 MDhs), Conseil provincial d’Ifrane (06 MDhs) et le conseil Urbain d’Ifrane (06 MDhs).

Les principaux objectifs de ce projet ambitieux visent à préserver l’intégrité écologique et paysagère du Val d’Ifrane ainsi que la richesse de sa biodiversité pour pouvoir les léguer aux générations futures, offrir un paysage forestier sain et sécurisé aux visiteurs et répondre à leurs besoins croissants d’une immersion dans la nature avec des espaces de détentes et de loisirs tout en privilégiant la conservation des espèces et du milieu, promouvoir la protection de l’environnement à travers la sensibilisation du public par l’installation des équipements d’hygiène et de confort ainsi que la mise en place de panneaux pédagogiques et d’information, dans un cadre ludique et intéressant et encadrer les activités de service et de commerces.

Une vingtaine d’actions prioritaires ont été retenues au programme visant à assurer un circuit d’eau opérationnel pendant la période d’estivage, redéfinir les accès et les parkings avec ouverture d’une nouvelle entrée devant le lac Aguelmame au centre d’Ifrane pour assurer une liaison entre les aménagements autour du lac et les aménagements du haut du Val et toutes les petites portes actuelles seront fermées laissant la place à trois grandes portes qui seront créés pour donner accès au site.

Ces actions prioritaires visent notamment à assurer la protection des différents cours d’eau et à Clôturer les zones de mises en cloches des Papillons du Val d’Ifrane.

En matière d’aménagement, le projet vise l’aménagement de trois sites remarquables à savoir : La zone du Haut du Val d’Ifrane situé entre les sources de Tarmilete et la cascade des vierges, la zone de la Source Vittel située entre la cascade des vierges et le camp de scoutisme du prince au niveau de la maison forestière de Zerrouka et enfin la zone de la Cascade du Val d’Ifrane située entre le camp du prince et la Zaouia de Sidi Abdeslam.

En effet, afin de concrétiser les objectifs assignés à la préservation du Val d’Ifrane et du site des cascades, les initiateurs ont opté pour une solution qui préserve le site et sa biodiversité mais qui permet l’accessibilité des estivants de manière partielle.

Ils ont proposé un zonage du val répartissant l’espace entre 3 types de zones :

• Une zone de réserve biologique intégrale où la fréquentation humaine est très limitée. Elle ne sera aménagée que de chemins de découverte sans aucun équipement.

• Trois zones dédiées aux cloches à papillons qui seront entièrement clôturées.

Des zones ouvertes au public qui serviront d’espace de découverte, de loisirs et de sensibilisation à la protection de la nature. On peut y développer des activités de manière dispersée pour éviter la concentration des estivants sur un seul site, à cette fin, ils ont proposé d’aménager les 3 sites attractifs remarquables (le haut du val, la source Vittel et les cascades) de manière légère, et de disposer certains aménagements le long de la piste principale dans les clairières qui ont été sélectionnés pour leurs proximités à la P 7048 et à la piste principale.

On prévoit notamment l’aménagement de clairières pour diminuer la pression des estivants sur les sites de Vittel et des cascades et l’extension de la clôture jusqu’à 02 km de Zaouiat Sidi Abdessalam tout en cassant la monotonie de la clôture par l’introduction de figurines d’animaux en ferronneries.

Il est Proposé aussi de mettre en place un petit musée de l’Écologie du Val d’Ifrane, des Miradors pour admirer des points de vue particuliers et la mise en place d’équipements en guise de Commerces, de Stalles pour chevaux, de Kiosque d’information et de sensibilisation, de Guérites de gardiennage avec des Blocs sanitaires (WC).

Le projet se propose aussi d’installer un mobilier urbain composé de Tables pique-nique et des bancs avec des parcs de Jeux d’enfants et de sport sans oublier bien sur les opérations de Sylviculture et de Nettoyage au niveau de tout le val d’Ifrane.

De l’avis des professeurs-chercheurs et des hommes et femmes des sciences de l’écologie et de l’environnement contactés par notre correspondant Régional au sujet de ce grand projet d’aménagement paysager du Val d’Ifrane, ils s’accordent tous (tes) à dire que ce dernier est très ambitieux et innovant à condition que sa mise en œuvre et son exécution soit bien accompagnée par un écologue qui incitera les personnes en charge à tenir compte des ressources naturelles et de la donne environnementale et écologique de tout le site du Val d’Ifrane classé en 2019, faut-il le rappeler, Site Ramsar protégé par la convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau.

Mohammed Drihem