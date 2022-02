AZROU : ASSOCIATION SANS FRONTIERES ORGANISE DES ATELIERS DE FORMATION AU PROFIT DES COOPERATIVES

Dans le cadre de son projet d’accompagnement des coopératives en vue de leur intégration dans l’économie sociale et solidaire à travers l’E-commerce dédié à la commercialisation des produits et services des différentes composantes de l’Economie Sociale et Solidaire financé par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire – Programme Moazara 2 -, l’Association sans frontière de la Province d’Ifrane organise une série d’ateliers de formation aux profit des membres des coopératives actives dans les domaines de l’artisanat, du Tourisme, de l’agriculture solidaire et le leadership Entrepreneurial dans le domaine culturel.

Au programme de ces ateliers de formation selon Mr Zakariae Jebbar Coordinateur des programmes de l’Association Sans Frontière de la Province d’Azrou , un atelier sur « les compétences économiques des coopérations » du 14 au 18 février 2022, un atelier sur « les soft skills et leur relation avec la réussite des coopératives prévu du 25 au 26 février 2022, un troisième atelier sur « l’utilisation des techniques informatiques et de communication » prévu pour le 04 mars 2022 et enfin un atelier sur le « E-commerce » programmé pour le 05 et le 06 mars 2022.

Mohammed Drihem