التحرش في الوسط المدرسي..هذا ما قلنا سابقا!!‎

الكاتب منير الحردول

التقرير الذي خلص أن نسبة %44 تعرضوا للتحرش في الوسط المدرسي في السلك الإعدادي تقرير واضح لا غموض به وفيه!

وقد سبق لنا وكتبانا تدوينة ومقالا قصيرا في الموضوع، وطرحنا من خلاله حلا موضوعيا بعيدا عن الغلو الذي يأخذ في بعض الأحيان أبعادا ثقافية واديولوجية غير واقعية!

وهذا ما قلنا سابقا ونحن مقتنعون بأهدافه التربوية والمجتمعية، ولا شيء غير ذلك:

أعتقد أن عودة النظام التربوي الصحي القائم على تقسيم المدارس والثانويات إلى مدارس البنين ومدارس البنات باستثناء التعليم العالي بات أولوية، وذلك لوضع حد لتشتيت الانتباه ووقف بعض مظاهر المراهقة التي تميل للعدوانية ولعب دور البطولة و الاستهتار بالواجبات في الكثير من الأحيان!

فطبيعة النمو الجسمي والنفسي في ظل اختلاط مكدس، عنوانه الاكتظاظ لا يخدم منظومة القيم والجودة بتاتا!! هذا رأيي الخاص..راي بعيد عن غلو التطرف أو الاصطفافات الاديولوجية التي تفرق أكثر مما تجمع!! فها نحن نقترح من جديد!!!

فالتنمر والتحرش وتشتيت الانتباه ومشاكل كثير قد تتقلص بفعل أجرأة بعيدة عن الصراع الاديولوجي العقيم…