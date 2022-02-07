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الى شهيد التهميش والاهمال



وداعا يا ريان

نم راضيا مرضيا

في حضن الفردوس

يا وردة بيضاء

في ايدي ملائكة الرحمن

وداعا يا ريان

لقد جابهت وحشة السكون

وصدى البئر

وهدير الجرافات

وظلام الجدران

وداعا يا ريان

قعر الجب الحالك

أنهشته الحفارات

فانتشلوا جثتك الهامدة

رغم ضيق المكان

وداعا يا ريان

اسم على مسمى

اطرق باب الجنة

فبهاؤك يسطع

في جنان الخلد والريحان

وداعا يا ريان

لقد سلمت روحك الصغيرة لبارئها

فقر عينا

انت الان واقف

على باب الريان

وداعا يا ريان

لقد سقطت في البئر شهيدا

وخرجت منها شهيدا

يا عريس شفشاون

يا امير اغران

وداعا يا ريان

اصدقاؤك في الفردوس

يفرحون بطلعتك البهية

هذا محمد الدرة

وثلة من أطفال غزة

وهذا ايلان

وداعا يا ريان

خمسة ايام

كانها حبس انفرادي في رحم الارض

رحمك الله يا ريان

ولوالديك الصبر والسلوان

بن يونس ماجن