Home»National»الأنا المتعجرفة وأفول تفاهة الطغيان‎

الأنا المتعجرفة وأفول تفاهة الطغيان‎

/ /0/ 27
0
Shares
PinterestGoogle+
 

الكاتب: منير الحردول

أتعجب في بعض الأحيان لبعض الوجوه التي بمجرد أن تصل لمرتبة اجتماعية ما، أو منصب ما، فتتحول بقدرة قادر، إلى شخصية تعتقد أنها أسمى من البشر!
بل وتمسي متوهمة أنها تمتلك مفاتيح قدر كل شيء، وهي الآمر والناهي، فتتضخم فيها الأنا، وتنسى تاريخها القصير، بل وتتجاهل أن جاجياتها العضوية والطبيعية شبيهة ببقية البشر! والادهى من ذلك هو تغاضيها وتجاهلها مرضا، أن المنصب والجاه والمستوى الاجتماعي، مناصب محدودة في المكان والزمان!
فالدوام لله وحده، أما طغيان الأنا، فسرعان ما تنهار لعارض جارف كالمرض أو الموت المحتوم..فالهداية لنا ولغيرنا، وأسفى على عجرفة تأبى الاعتراف أن مصيرها هو كسب كراهية طيبوبة القلوب، قلوب تمثل ثلة ممن يتصفون بإنسانية الإنسان

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default Thumbnailانتفاضة الوعي العربي بوجه جديدDefault Thumbnailمشاهد من زمن كورونا…المشهد(3)Default Thumbnailعبث المعاهد والكليات بحاملي شهادة الباكلوريا المتميزينDefault Thumbnailعلى المغرب تنظيم كأس في كرة القدم تشارك فيها البلدان التي ساندته في الترشح للمونديال يسميها كأس المؤازرة ردا على موقف البلدان التي خذلته

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.