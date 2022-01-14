الرباط في: 13 يناير 2022

بلاغ تضامني مع العائلة الفنية » الإخوان ميكري » .

إن المنظمة الديمقراطية للثقافة ،العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، وهي تتابع عن كتب قضية قرار الإفراغ المفاجئ الذي طال العائلة الفنية » الإخوان ميكري » من منزلها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تؤكد ونعلن تضامنها المطلق واللا مشروط مع مجموعة » الإخوان ميكري » التي وضعت اللبنات الأولى في تأسيس الأغنية العصرية المغربية بأداء الشعر الغنائي العربي والزجل المغربي ممزوجا بألحان الآلات الموسيقية الغربية والتي انطلق مسارها الإبداعي سنة 1957 وحصلت على الأسطوانة الذهبية سنة 1972 وحازت على جائزة « الرباب الذهبي » من المجلس الدولي للموسيقى برعاية ( اليونسكو) سنة 2003 والميدالية الذهبية من أكاديمية الفنون والعلوم من باريس سنة 2007.

إن المنظمة الديمقراطية للثقافة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، تعتبر مجموعة » الإخوان ميكري » ذاكرة مكان حية في مسار تطوير لنوع من الإبداع مرتبط ببيئة قصبة الأوداية كحي ثقافي وفني .

لذا، فإن منظمتنا تطالب القائمين على الشأن الثقافي بهذا الوطن إنقاذ » الإخوان ميكري » – باعتبار إبداعهم الموسيقي والفني أضحى تراثا وطنيا مرتبطة بهذه المعلمة الثقافية والعمرانية الأوداية – من التشرد وإنقاذ متحف فني يشكل ذاكرة موسيقية للأغنية العصرية المغربية .

الكاتب العام

حسن الأكحل