صحيفة « ليكيب » الفرنسية : سيطرة مغربية على التشكيلة المثالية المغاربية
عبدالقادر كتــرة
كشفت صحيفة « ليكيب » الفرنسية عن التشكيلة المثالية للاعبين المغاربيين خلال سنة 2021، والتي عرفت سيطرة مغربية كلّية بتواجد خمسة لاعبين.
وتميزت التشكيلة المثالية التي اقترحتها المجلى الفرنسية المهتمة بالرياضة العالمية، بتواجد خ لاعبين مغاربة، ويتعلق الأمر بكل من الحارس ياسين بونو، ونايف أكرد وأشرف حكيمي وغانم سايس ويوسف الناصيري .
وشهدت التشكيلة تواجد 4 لاعبين جزائريين، ويتعلق الأمر بكل من رياض محرز ويوسف بلايلي ورامي بن سبعيني و إسماعيل بن ناصر إلى جانب لاعبين من » نسور قرطاج » سخيري، ووهبي الخزري.
وجاء التشكيل المثالي لسنة 2021 :
في الحراسة: ياسين بونو.
في خط الدفاع: أشرف حكيمي – غانم سايس – نايف أكرد – بن سبعيني.
في خط الوسط: سخيري – بن ناصر – وهبي الخزري.
في خط الهجوم: رياض محرز – يوسف بلايلي – يوسف النصيري
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