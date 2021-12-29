عبدالقادر كتــرة

كشفت صحيفة « ليكيب » الفرنسية عن التشكيلة المثالية للاعبين المغاربيين خلال سنة 2021، والتي عرفت سيطرة مغربية كلّية بتواجد خمسة لاعبين.

وتميزت التشكيلة المثالية التي اقترحتها المجلى الفرنسية المهتمة بالرياضة العالمية، بتواجد خ لاعبين مغاربة، ويتعلق الأمر بكل من الحارس ياسين بونو، ونايف أكرد وأشرف حكيمي وغانم سايس ويوسف الناصيري .

وشهدت التشكيلة تواجد 4 لاعبين جزائريين، ويتعلق الأمر بكل من رياض محرز ويوسف بلايلي ورامي بن سبعيني و إسماعيل بن ناصر إلى جانب لاعبين من » نسور قرطاج » سخيري، ووهبي الخزري.

وجاء التشكيل المثالي لسنة 2021 :

في الحراسة: ياسين بونو.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي – غانم سايس – نايف أكرد – بن سبعيني.

في خط الوسط: سخيري – بن ناصر – وهبي الخزري.

في خط الهجوم: رياض محرز – يوسف بلايلي – يوسف النصيري