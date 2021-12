LE COMITE NATIONAL MAROCAIN DE L’UICN EN ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DANS LA VILLE D’IFRANE

Samedi 18 décembre dernier, le Comité National Marocain de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), en tant qu’association nationale représentant les membres marocains de l’UICN a tenu son Assemblée Générale ordinaire dans la salle des conférences du village de vacances de la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Education-Formation « SEPHYR » d’Ifrane.

14 associations nationales membres de l’UICN ont été présentes et bien représentées aux travaux de cette AGO du comité National Marocain de l’UICN dont le rapport moral présenté par Mr Haddane Brahim président de l’Association Marocaine pour la Protection de l’Environnement (AMPE) et président du Comité National Marocain de l’UICN élu pour quatre années en 2019 a été approuvé à l’Unanimité des membres présents. Le Comité national Marocain est composé de Haddane Brahim comme président, Nachid Naim vice-président, Marraha Mustapha secrétaire général, El hamoumi rhimou trésorière générale, et Bennis abdelhadi Assesseur.

Lors de cette assemblée générale ordinaire, les membres du comité national Marocain de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature ont discuté le programme Afrique du nord 2021-2024 du centre de coopération pour la méditerranée de l’UICN dont les grands axes portent sur le Diagnostic avec l’analyse de la situation et l’identification des besoins ( Un hotspot de biodiversité et un système socio-économique en danger), les thématiques de travail dont les Solutions fondées sur la nature et le changement climatique, les standars et indicateurs de la biodiversité, la résilience des écosystèmes et aménagements du territoire, la biodiversité marine et économie bleue et enfin la conservation de la nature et la production alimentaire.

Le troisième axe de de programme Afrique du nord 2021-24 porte quant à lui, sur la mise en œuvre du programme avec l’approche « One programme », le renforcement de la coopération et de la coordination et la mobilisation de ressources. Le dernier axes enfin porte sur les partenariats.

Lors de la discussion de ce programme, les membres de l’assemblée générale ont relevé avec beaucoup de regret et protesté avec force contre les anomalies et erreurs flagrantes contenus dans ce programme établi par l’UICN et qui portent surtout atteinte à l’intégrité territoriale notamment dans sa page 06 où on peut lire que « la gazelle à cornes fines ou Rhin – gazella leptoceros – , originaire d’Afrique du nord, est une espèce maintenant éteinte au « Sahara occidentale » ( NDR : Au lieu du Sahara Marocain ) et, en danger dans toute son aire de répartition » . A ce sujet, les membres de l’AGO ont invité le bureau National Marocain de l’UICN à intervenir auprès du point focal de cet organisme (UICN) représenté au Maroc par le département des eaux au foret pour l’inviter à intervenir auprès de cet Union Internationale pour corriger cette grande erreur inacceptable et qui met en doute la marocanité de nos provinces sahariennes.

Aussi, les membres de l’AGO du Bureau national Marocain de l’UICN ont étudié et approuvé les grandes lignes d’un projet de convention cadre de coopération pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des programmes et des activités de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature au Maroc que le Comité national Marocain compte signe avec l’UICN et son point focal au Maroc : le Département des eaux et forets entre autres et dont l’objectif essentiel est la mise en place d’un cadre partenarial pour renforcer la concertation, l’harmonisation et l’optimisation des efforts des parties signataires pour une meilleure traduction des activités et des résultats de l’UICN au Maroc et ce par : la création d’une plateforme de coordination, d’échange et d’information sur les différentes activités menées au niveau national, ayant une relation directe avec les recommandations, les décisions et les motions adoptées lors des congrès mondiaux de la nature et d’une manière générale sur les objectifs de l’UICN au Maroc, la conception d’une stratégie et une feuille de route d’intervention impliquant tous les membres de l’UICN au Maroc et leurs experts, la structuration et l’harmonisation des activités et des plans d’actions nationaux affairant aux programmes de l’UICN adopté pour la période 2021-2024 et pour les périodes qui suivent et tout au projet y afférent et en fin, la mise en place d’un système de suivi et évaluation des différentes actions menées dans le cadre des programmes et projets susmentionnés.

Au terme des travaux de cette AGO du Comité National Marocain de l’UICN, les membres présents qui ont suivi la veille (vendredi) avec intérêt la présentation du projet de la biodiversité dulcicole de la réserve de biosphère du cèdre de l’Atlas mené avec brio par l’Association Marocaine pour l’Ecotourisme et la Protection de la Nature, membre du comité National Marocain de l’UICN, au niveau du Parc National d’Ifrane et de Khenifra en collaboration avec ses partenaires et le fonds CEPF, l’assistance a été invité par l’AMEPN a une randonnée le long du circuit pédagogique de son école de l’Education Environnementale et de l’Ecotourisme qu’ils ont visité dimanche à Ras-El-Mae situé à 05 km d’Ifrane.

Mohammed Drihem