المغرب الأول عربيا في إتقان اللغة الإنجليزية و44 عالميا

عبدالقادر كتــرة

من بين آلاف اللغات التي يتحدث بها العالم اليوم، أصبحت اللغة الإنجليزية واحدة من أهم اللغات (في الأصل لغة إنجلترا)، والتي انتشرت في جميع أنحاء العالم بسبب الامتداد الواسع للإمبراطورية البريطانية.

وتعتبر العديد من الدول أن اللغة الإنجليزية هي لغتهم الأساسية أو الثانوية، حيث أدى هذا الاستخدام الواسع النطاق إلى أن تصبح هذه اللغة هي الطريقة الرئيسية للتواصل بين الشركات الدولية والمؤسسات المالية والبحث العلمي والمنافذ الإعلامية وحتى صناعة الترفيه.

احتل المغاربة المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر إتقانا للغة الإنجليزية بين الدول العربية، بينما جاء العراقيون في مؤخرة الدول العربية في التصنيف، حسب مؤسسة « إيديكيشن فرست » (Education First) الرائدة في مجال التعلم التجريبي، هذه الدراسة، التي شملت 72 بلدا حول العالم.

واحتلت الدول العربية المراتب الأخيرة التصنيف العام، مقارنة بدول أوروبية وأسيوية وأفريقية وجاءت ليبيا في المرتبة ما قبل الأخيرة، ثم المملكة العربية السعودية والجزائر.

واحتل المغرب المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و44 عالميا، متقدما بستة مراكز مقارنة بتصنيف سنة 2012، رغم هيمنة اللغة الفرنسية على مختلف مناحي الحياة العامة في البلاد، متبوعا بالإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية (46 عالميا)، ثم تونس ومصر وقطر.

الدول التي تتمتع بأعلى مستويات الكفاءة في اللغة الإنجليزية بشكل أساسي في أوروبا. من بين الدول السبع ذات « الكفاءة العالية جدًا » ، تعد سنغافورة الدولة الوحيدة غير الأوروبية المدرجة في القائمة. الدول السبعة الأولى في إتقان اللغة الإنجليزية (ودرجاتها) هي: هولندا (72.16) ، الدنمارك (71.15) ، السويد (70.81) ، النرويج (68.54) ، فنلندا (66.61) ، سنغافورة (63.52) ، ولوكسمبورج (63.20) .

كما ذكرنا سابقًا ، تقع معظم البلدان التي تتمتع بأدنى مستويات الكفاءة في اللغة الإنجليزية في الشرق الأوسط. من بين 24 دولة ذات « كفاءة منخفضة للغاية » ، هناك 14 دولة شرق أوسطية. تحتوي هذه الفئة أيضًا على عدد من دول أمريكا اللاتينية ودول جنوب شرق آسيا. الدول الأربع والعشرين الأدنى للكفاءة في اللغة الإنجليزية (وعشراتها) هي: كولومبيا (48.41) ، بنما (48.08) ، تركيا (47.89) ، تونس (47.70) ، غواتيمالا (47.64) ، كازاخستان (47.42) ، مصر (47.32) ، تايلاند (47.21) ، أذربيجان (46.90) ، سريلانكا (46.58) ، قطر (46.57) ، فنزويلا (46.53) ، إيران (46.38) ، الأردن (45.85) ، السلفادور (43.83) ، عمان (43.44) ، الكويت (42.98) ومنغوليا (42.77) والجزائر (41.60) والسعودية (40.91) وكمبوديا (39.48) ولاوس (38.45) وليبيا (37.82) والعراق (37.65).

يشار إلى أن مؤشر إجادة اللغة الإنجليزية EF تمّ إنشاؤه بواسطة شركة EF Education First ، وهي شركة تعليمية ، لقياس مهارات التواصل باللغة الإنجليزية للبالغين في البلدان التي لا تكون فيها اللغة الإنجليزية لغة رسمية. ويتم تحديد هذا القياس من خلال اختبار مجاني يتم إدارته عبر الإنترنت للأفراد المهتمين بمعرفة مستواهم في اللغة الإنجليزية. ويعتبر المسح وليس مشروع بحثي خاضع للرقابة. قرر الباحثون أن المشاركين في الدراسة من المحتمل أن يكونوا شبابًا ، بالغين في المناطق الحضرية ، وليسوا عينة مناسبة من إجمالي السكان. منذ أن تم إتاحته لأول مرة على الإنترنت في عام 2012 ، شارك ما يقرب من 1.7 مليون فرد في الامتحان.