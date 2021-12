EDUCATION: L’UNIVERSITE AL AKHAWAYN D’IFRANE ORGANISE UNE CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LA LITTERACIE ET LA LANGUE ARABE

Lundi 20 décembre prochain, l’Université Al Akhawayn d’Ifrane (AUI) organisera une conférence internationale hybride sous le thème du « Rôle de la littéracie et la langue arabe dans l’acquisition des connaissances ».



Etalé sur les deux journées du 20 et 21 décembre en cours, cet événement fait suite aux activités organisées à l’université Al Akhawayn à l’occasion de la journée mondiale de la langue arabe.

Plusieurs experts Marocains et internationaux représentant d’autres pays africains, d’Europe, des États-Unis et d’Asie prendront part à cette conférence qui traitera de plusieurs thèmes revêtant une grande importance au vu du contexte actuel à connaitre : La Qualité de l’enseignement et la stratégie d’apprentissage, la conscience phonologique et morphologique, la lecture et la littéracie et, les Troubles d’apprentissage.

A souligne au passage que bien que l’éducation des générations actuelles et futures, de la petite enfance jusqu’à l’université, demeure le moteur principal du développement et constitue une priorité pour les gouvernements malgré les actions mises en place et les avancées accomplies dans le domaine de l’éducation au cours des dernières années au Maroc et dans le Monde Arabe, le chemin à parcourir est encore long.

Cette conférence vise à créer un dialogue entre chercheurs et experts pour faire un état des lieux sur la situation de l’éducation au Maroc et dans la région MENA en langue arabe, et d’ouvrir la voie à des propositions de solutions créatives et innovantes, ainsi qu’à la création d’alliances stratégiques pour mettre en place des projets prometteurs et à fort impact notamment sur le développement, pour le développement de l’éducation dans le monde arabe.

