إصلاح الزمن المدرسي وزرع جاذبية الأمل عوض الاستمرار في اجترار الملل‎

الكاتب منير الحردول

هكذا أنظر لساعات العمل المحفزة والمشجعة على العطاء والإبداع وتكوين الذات..! 20 ساعة للثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي، و21ساعة للسلك الابتدائي، مع تعميم العطلة الأسبوعية السبت والأحد على جميع المؤسسات التعليمية العمومية.

زد على ذلك توحيد مسار الترقي بين جميع الاسلاك على اساس الوظيفة، دون نسيان اقدمية الحرفة وتضحياتها..نتمنى من اخي الزرهوني ومن بيده القرار التفكير في ذلك..

لأن العبرة بالكيف وليس بالكم..فالجودة والجاذبية والإبداع يتحققان بمقاربة تجعل ظروف العمل بعيدة عن الملل، بل وتلامس الرغبة في العمل، وذلك بغية مواصلة المسير في جميع الاتجاهات..ها نحن نقترح من جديد، وسعينا جميعا أن تدمج هاته المقترحات في النظام الأساسي المرتقب بحول الله..