Vendredi 03 décembre dernier, la salle des conférences de la maison du Parc National d’Ifrane a été au rendez-vous avec la tenue de l’atelier de lancement du projet « hawl Ghifwaman » (Economise l’eau en amazigh) initié par l’Association Sans Frontière a tenté de sensibiliser à l’importance de la conservation de l’eau chez les élèves des établissements d’enseignement de la région d’Ifrane

Financé par le Fond de l’eau du Sebou initié par WWF-Maroc qui a sélectionné dix nouveaux projets bénéficiaires au titre de la deuxième phase de subvention d’initiatives de la société civile locale, le projet « « Hawl Ghifwaman » prévu en partenariat avec le Parc National d’Ifrane, la Direction provinciale du Ministère de l’Education Nationale et l’ONEE – Branche Eau – , s’inscrit dans le cadre du plan stratégique de l’association qui accorde un intérêt particulier au domaine environnemental aussi bien au niveau local qu’au niveau régional et national, d’autant plus que la région d’Ifrane où siège cette association est considérée comme étant une zone riche en biodiversité de la plus haute importance et un réservoir d’eau important.

Le projet a pour objectif de sensibiliser les jeunes pour une meilleure prise de conscience de l’importance de l’eau, cette richesse nationale et élément vital à la vie, menacée de diminution à cause des effets de la sècheresse et en raison notamment d’une exploitation excessive et irrationnelle par l’Homme.

Le projet est basé sur la sensibilisation par le jeu et les compétitions et la plupart de ces activités ciblent les enfants, et se caractérisent par la diversité et la richesse, et par une multiplicité de moyens et de méthodes, en plus d’autres activités qui visent à tirer la sonnette d’alarme sur la pénurie potentielle de l’eau dans notre pays.

Le projet en question vise compte aussi mettre en évidence les grandes lignes de la politique de l’eau au Maroc, à travers l’organisation d’un colloque national scientifique qui sera animé par des experts et les parties intéressées et à travers un concours régional pour stimuler la créativité et l’innovation dans le domaine de la réutilisation de l’eau domestique pour réduire la pression sur l’eau potable.

La population cible de ce projet est constituée par les élèves des écoles primaires rurales respectives de Bensmim centre, école Al Fath de Ainleuh, école Ain Lahnouch centre, école Hassan Ibnou Tabite de Tigrigra et collège Ibnou Rochd de Tigrigra.

Mohammed Drihem