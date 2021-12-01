ميلاد أكاديمية بفاس لكمال الأجسام والفتنس

متابعة: إدريس الواغيش

أعلن البطل العالمي المغربي بدر شكيب بوهلال مساء يومه الإثنين 26 نونبر 2021 في ندوة صحفية بمقر النقابة الجهوية للصحافة بفاس، حضرها عدد من الصحافيين والإعلاميين عن ميلاد أول أكاديمية لكمال الأجسام والفتنس لتكوين أبطال مغاربة في هذه الرياضة بشكل علمي. والبطل شكيب بوهلال بدأ مساره في هذه الرياضة منذ أن غادر فاس إلى الديار الإيطالية ذات عطلة صيف قبل 20 سنة، وها هو الحنين يدفعه للعودة إليها مجددا من أجل تأسيس هذا المشروع الرياضي الهام. وقد صرح الأستاذ محمد بوهلال والد البطل المغربي ونقيب الصحافيين بجهة فاس مكناس بهذه المناسبة قائلا: « لقد ربيت أبنائي على قراءة الكتب وممارسة الرياضة، وشكيب مارس عدة رياضات، ولكنه أحب هذه الرياضة منذ الصغر… »، وأضاف مسترسلا: » كان شكيب يتابع مسلسل « هولك العجيب » بشكل كبير، وحين توفي « هولك » بكى وقد أثر فيه ذلك المسلسل التلفزيوني، وأنا اليوم مثلكم أشعر بسعادة غامرة، لأن ابني رفع راية المغرب في عدة محافل دولية



وقد سبق للبطل المغربي بدر شكيب بوهلال أن استقر بإيطاليا منذ انبهاره بعوالمها، حيث أقام بها منذ 1999، وهناك حصل على الجنسية الإيطالية وواصل تدريباته بنجاح إلى أن حصل على عدة بطولات وألقاب مهمة منها:

1 – بطولة ايطاليا 2012

2- الرتبة الثانية في بطولة أوربا 2014 بإسبانيا

3- الرتبة الأولى في بطولة ليلة الأبطال المؤهلة لبطولة أورلاندو كلاس سنة 2014

4- الرتبة الثانية في بطولة أورلاندو كلاس بأوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 2015

5- الرتبة الأولى ماستر أولمبيا هواة، شتنبر2021 ، بميلانو

6- بطولة سان مارينو كلاسيك2021 بإيطاليا

7- الرتبة الثانية الماستر، أكتوبر 2021، بجمهورية سان مارينو

8- بطلا وصيفا في بطولة العالم

وفي كل هذه المحطات كان يشارك البطل شكيب تحت راية إيطاليا، ومنها سينتقل إلى ألمانيا قبل أن يعرج على الكويت حيث عمل لفترة ليست بالقصيرة كمدرب في نادي « بلاتينيوم »، ولذلك من حق فاس المدينة التي أنجبته كما من حق بلده المغرب أن يفتخرا به بطلا عالميا فضل الاستقرار في بلده، واستثمار خبرته في المشاركة كبطل عالمي للدفاع عن الراية المغربية، وكذلك تكوين أبطال مغاربة آخرين قادرين على رفع راية المغرب عاليا مستقبلا في المحافل الدولية. وفي تصريح للبطل بدر شكيب بوهلال، قال: « أشكر جميع الحضور، لقد جئت اليوم إلى بلدي المغرب، وأضع خبرتي وتجربتي في هذه الرياضة رهن إشارة الشباب المغربي المتحمس لممارسة كمال الاجسام والفتنس، وأرى أن هذه الرياضة في المغرب متأخرة نسبيا عن باقي دول العالم، ويلزمها دعم وأطر كفؤة في هذا المجال، ولدي طموح كبير في أن أرفع راية بلدي مستقبلا بدل دولة أخرى… ».

وقد كانت هذه الرياضة متجذرة في فاس منذ القديم وبرز فيها أبطال عديدون، كما جاء على لسان أحد المتدخلين، ومنهم من فاز بألقاب وبطولات في المغرب وخارجه، وذكر منهم بعض الأسماء منها: ادريس الفيلالي الزلايجي، عبد الرفيع البقالي، محمد فرج، عبد الرحمن لوديي، أحمد مبصر الفيلالي، التهامي الكثيري وغيرهم، ولكنها اليوم اندثرت من فاس، ولنا أمل كبير في عودتها من جديد على يد البطل بدر شكيب بوهلال.