Le Grand Prix du 17ème Festival du Cinéma des peuples Remporté par le Court-métrage :  « PARFUN »

Tout est bien qui fini bien et la 17ème édition du Festival du Cinéma des peuples organisé par le ciné-club d’Imouzzer du 25 au 28 novembre 2021 au centre culturel d’Imouzzer Kandar a bel et bien prit fin en apothéose Dimanche dernier avec la proclamation des résultats du concours des courts métrages mis en compétition lors de cette édition.

Le Grand Prix de cette 17ème édition du Festival du Cinéma des Peuples bien réussie à Imouzzer Kandar (province de Sefrou) a été remporté par le court-métrage « Parfum » de son réalisateur Houcine Chani .

Le prix du jury quant à lui a été attribué en ex-æquo aux films « La balançoire » de Tareq Rasmi et « L’Oiseau bleu » de Moha Ouhdidan alors que celui de la meilleure image est revenu au film « Regret » du réalisateur Ayoub Boudadi.

Par ailleurs, les prix de la meilleure mise en valeur de la culture d’un peuple et du Public ont été attribués respectivement aux films « A la rencontre de l’âme » de Kaoutar Benjalloun et « Pupe » de Abir El Karoui.

A noter que 13 courts-métrages ont pris part à cette 17ème édition et ont été départagés par un jury présidé par Khaled Sli, directeur du Festival maghrébin du film d’Oujda et composé par l’artiste Sahar Siddiki, Ibrahim Zarkani et Ibrahim El Hasnaoui, de l’Institut Royal de la Culture amazighe.

A rappeler que cette édition a été marquée par le vibrant hommage rendu au réalisateur marocain Mohamed Bouzaggou, pour ses œuvres et sa riche contribution à la scène de l’audiovisuel, elle a connu, aussi, la projection des films « Iperita » de son réalisateur Mohamed Bouzaggou, et « Le voyage dans la boîte » d’Amine Sabir, en plus de l’organisation d’ateliers de formation et des débats sur les films en compétition internationale du festival.

Mohammed Drihem