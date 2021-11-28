Home»Enseignement»مباريات التعليم والأزمة..إحياء مبادرة تشغيل الشباب قد يكون حلا!!‎‎

مباريات التعليم والأزمة..إحياء مبادرة تشغيل الشباب قد يكون حلا!!‎‎

/ /0/ 21
0
Shares
PinterestGoogle+
 

الكاتب: منير الحردول

الاحتجاجات التي رافقت و ترافق الشروط الجديدة لولوج مهنة التعليم من قبل ضحايا السياسات التعليمية المتعاقبة، والتي ربطت حياة الإنسان بشهادة ورقية وتخصصات متنوعة في غياب بيئة مجتمعية، غابت فيها كثيرا سياسة خلق واحداث الفرص والابتكار، تقتضي إحياء سياسة الحسن الثاني رحمه الله، سياسة حكيمة، سياسة سميت بتشغيل الشباب، وذلك لتوظيف الشباب من حملة الشهادات، وذلك من خلال تيسير التقاعد والمغادرة الطوعية في الجماعات الترابية الكثيرة وبعض القطاعات التي شاخ موظفوها بهدف دمج عشرات الآلاف من شباب همهم الأوحد، امسى هو الحصول على كرامة فرصة شغل، واستقرار أسري ونفسي، في عالم به الكثير من المتطلبات الحيوية..فهكذا أقترح وهكذا أنظر للأمور!

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default Thumbnailكورونا وراء تأجيل القمة الأولى للتربية من خلال الرياضة في إفريقياDefault Thumbnailغدا وقفة احتجاجية لرجال التربية والتعليم امام النيابة الاقليمية بوجدة احتجاجا على الرفع من سن التقاعدDefault ThumbnailLE PRINTEMPS ARABE AURAIT-IL OCCULTE L’HIVER PALESTINIEN ?!Default ThumbnailDégel des relations algéro-marocaines : réalité ou utopie ?

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.