مباريات التعليم والأزمة..إحياء مبادرة تشغيل الشباب قد يكون حلا!!‎‎

الكاتب: منير الحردول

الاحتجاجات التي رافقت و ترافق الشروط الجديدة لولوج مهنة التعليم من قبل ضحايا السياسات التعليمية المتعاقبة، والتي ربطت حياة الإنسان بشهادة ورقية وتخصصات متنوعة في غياب بيئة مجتمعية، غابت فيها كثيرا سياسة خلق واحداث الفرص والابتكار، تقتضي إحياء سياسة الحسن الثاني رحمه الله، سياسة حكيمة، سياسة سميت بتشغيل الشباب، وذلك لتوظيف الشباب من حملة الشهادات، وذلك من خلال تيسير التقاعد والمغادرة الطوعية في الجماعات الترابية الكثيرة وبعض القطاعات التي شاخ موظفوها بهدف دمج عشرات الآلاف من شباب همهم الأوحد، امسى هو الحصول على كرامة فرصة شغل، واستقرار أسري ونفسي، في عالم به الكثير من المتطلبات الحيوية..فهكذا أقترح وهكذا أنظر للأمور!