OUVERTURE DE LA 17ème EDITION DU FESTIVAL CINEMA DES PEUPLES DANS LA VILLE D’IMOUZZER KANDAR

L’Association Ciné-club Imouzzer Kanda r persiste et signe encore une fois en organisant la 17ème Edition du « Festival Cinéma des Peuples » dont la cérémonie d’ouverture officielle a eu lieu Jeudi 25 novembre dernier au Centre culturel d’Imouzzer Kandar.

Après l’allocution d’ouverture prononcée par lahoussine Rami Directeur du Festival, l’assistance a suivi avec intérêt le grand Hommage rendu au réalisateur Marocain Mohammed Bouzagou qui a reçu des cadeaux des mains des organisateurs et d’éminentes personnalités présentes sous les applaudissements du public présent dans un amphithéâtre archicomble.

Selon le Directeur de cette 17ème édition du Festival du Cinéma des peuples organisé du 25 au 28 novembre 2021, cette édition ponctuée par l’hommage rendu à Mohammed Bouzagou est marquée par la mise en compétition de plus de onze courts métrages représentant plusieurs pays dont notamment et entre autres l’Egypte, l’Irak et le Maroc, l’organisation d’un atelier sur l’écriture du scénario et la réalisation d’un film et par la tenue d’un colloque consacré au « voyage dans le cinéma marocain » en plus d’une exposition de publications du ciné-club.

Lors de cette cérémonie d’ouverture 25 au 28 novembre 2021 en cours.

L’invité de cette 17ème édition du Festival Cinéma des Peuples d’Imouzzer Kandar avait-il ajouté, est le Festival du Film Maghrébin d’Oujda, qui depuis le lancement de sa première édition organisée en 2012 dans la salle des conférences du Centre d’études et de recherches humaines et sociales, les prémices de la mise en place d’une future grande manifestation se sont vite révélées à ses Fondateurs qui n’ont pas nécessité beaucoup de temps pour lui permettre d’évoluer au rang des grands festivals organisés au Maroc et à l’étranger.

Le scénariste et réalisateur Mohamed Bouzagou, directeur d’écriture, romancier, co-réalisateur et producteur exécutif compte, plusieurs œuvres cinématographiques et audiovisuelles dont « le mardi » et « Fakansi» (2012), «Début de la fin» et « Stop » (2014), «Deux faces pour une vie» et un clip vidéo de la troupe In U Mazigh en 2015, «Politika» et «Les cordes de la vie» (2016), et une série de productions audiovisuelles de téléfilms, de sitcoms, et de longs métrages.

Aussi, le colloque consacré au « Voyager à travers le cinéma Marocain » qui devrait être organisé samedi 27 Novembre sera animé par Pr Abdelkader Zarik, Directeur de l’Académie internationale An-Najah à Fès, professeur et chercheur universitaire dans le domaine de la philosophie de la communication, de la pensée islamique et de la sociologie du patrimoine avec la participations d’éminents professeurs chercheurs, d’experts et de personnalités du Septième art dont notamment et entre autres : MOULAY DRIS JAIDI, Enseignant-chercheur en cinéma et audiovisuel. YOUSSEF AIT HAMMOU Enseignant chercheur en linguistique, sémiotique des images et culture visuelle. Il est également formateur en audiovisuel et à l’éducation par l’image, ABDELLATIF FDIL Réalisateur, scénariste et producteur marocain, MOHAMMED HAJJAOUI Professeur de l’enseignement supérieur à la Faculté polydisciplinaire d’Errachidia Université moulay Ismail- Meknès

Mohammed Drihem