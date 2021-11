IMOUZZER KANDAR ACCUEILLE LA 17ème EDITION DU FESTIVAL CINEMA DES PEUPLES

Mohammed Drihem

L’Association Ciné-club Imouzzer Kanda r organise la 17ème Edition du Festival Cinéma des Peuples au complexe culturel d’Imouzzer Kandar et ce, du 25 au 28 novembre 2021 en cours.

L’invité pour cette 17ème édition du Festival Cinéma des Peuples d’Imouzzer Kandar est le Festival du Film Maghrébin d’Oujda, qui depuis le lancement de sa première édition organisée en 2012 dans la salle des conférences du Centre d’études et de recherches humaines et sociales, les prémices de la mise en place d’une future grande manifestation se sont vite révélées à ses Fondateurs qui n’ont pas nécessité beaucoup de temps pour lui permettre d’évoluer au rang des grands festivals organisés au Maroc et à l’étranger.

Aussi, cette nouvelle édition du Festival Cinéma des peuple d’Imouzzer Kandar rendra hommage au scénariste Mohamed Bouzaggou, directeur d’écriture, romancier, co-réalisateur et producteur exécutif.

Mises à part ses œuvres littéraires, Mohammed Bouzaggoun compte, plusieurs œuvres cinématographiques et audiovisuelles « le mardi » et « Fakansi» (2012), «Début de la fin» et « Stop » (2014), «Deux faces pour une vie» et un clip vidéo de la troupe In U Mazigh en 2015, «Politika» et «Les cordes de la vie» (2016), et une série de productions audiovisuelles de téléfilms, de sitcoms, et de longs métrages.

En marge de cette édition aussi, les organisateurs ont programmé la tenue d’une conférence permettant de Voyager à travers le cinéma Marocain qui sera animé par Pr Abdelkader Zarik, Directeur de l’Académie internationale An-Najah à Fès, professeur et chercheur universitaire dans le domaine de la philosophie de la communication, de la pensée islamique et de la sociologie du patrimoine avec la participations d’éminents professeurs chercheurs, d’experts et de personnalités du Septième art dont notamment et entre autres : MOULAY DRIS JAIDI, Enseignant-chercheur en cinéma et audiovisuel. YOUSSEF AIT HAMMOU Enseignant chercheur en linguistique, sémiotique des images et culture visuelle. Il est également formateur en audiovisuel et à l’éducation par l’image, ABDELLATIF FDIL Réalisateur, scénariste et producteur marocain, MOHAMMED HAJJAOUI Professeur de l’enseignement supérieur à la Faculté polydisciplinaire d’Errachidia Université moulay Ismail- Meknès

Enfin, il y’a lieu d’annoncer qu’en prélude a cette 17ème Edition du Festival Cinéma des Peuples d’Imouzzer, les organisateurs ont programmer la tenue de la 6ème édition du Laboratoire de la créativité cinématographique du 14 au 24 novembre en cours avec au programme : Une série d’ateliers de formation en matière d’écriture de scénario, de Photographie du cinéma (réalisation d’un film) et du montage animés par le réalisateur Marocain Mohamed Ahzaoui

Mohammed Drihem

Association Ciné-Club Imouzzer

Pour permettre à la ville d’imouzzer kander de jouir d’une dynamique culturelle autre que les festivités estivales conjoncturelles et participer à son rayonnement permanent, les suggestions des acteurs ont penché vers le cinéma comme étant le domaine pluridisciplinaire ou cohabite la créativité, la culture, et l’image.

Ainsi le Ciné-Club Imouzzer a été fondé pour œuvrer à l’ancrage de la culture cinématographique et de la culture en général à la ville d’imouzzer et permettre aux citoyens, surtout aux jeunes, de découvrir la culture de l’autre à travers l’image cinématographique et susciter chez eux le sentiment de tolérance et de paix qui sont les valeurs auxquelles nous aspirons tous.

Au début le CCI a concentré son attention sur la cristallisation de la suggestion de départ d’une rencontre cinématographique pour en faire un événement et une coutume annuelle, ce nouveau né a vite connu un succès au niveau local puis son rayonnement est devenu national et international sous le thème du Festival Cinéma des Peuples.

Le CCI est créé en Avril 2004 à la maison des jeunes Ibn Sinae à Imouzzer kander.

Objectifs :

Le CCI a pour objectifs la vulgarisation de la culture cinématographique en particulier et de la culture en général à travers les canaux suivants :

– Projection des films sélectionnés pour leur valeur artistique et culturelle

– Organisation des ateliers de formation sur les techniques cinématographiques et Audio-visuelles.

– Vulgarisation des publications culturelles, cinématographiques et audio-visuelles et organisation des tables rondes.

– Organisation des colloques, Festivals et des manifestations cinématographiques et culturelles.

– Edition de films, publications, journaux, revues et livres à caractère cinématographique et culturel.

– Organisation des activités collectives en partenariat avec les associations et les institutions ayant des objectifs communs.