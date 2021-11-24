التعليم..نقط فعالة في تجويد الإصلاح!!‎

الكاتب منير الحردول

أظن أن نوعية الإصلاح الذي يراد به إصلاح المنظومة التعليمية وتجويدها في أفق تحقيقها لمبادئ الإنصاف والعدالة التربوية، يقتضي وضع آلية لتسقيف العمل داخل الفصول الدراسية، أو تقليص ساعات العمل للمدرسات والمدرسين كلما زادت سنون الأقدمية لهم (ن)..فمهنة التدريس تحتاج لمن يرأف بها، وذلك في ظل وجود أمراض مزمنة مرتبطة بقدماء الحرفة التعليمية..فهكذا يكون الإصلاح، وهكذا تستغل تجارب قدماء الحرفة في التأطير، بعيدا عن تراتبية تغيير الإطار، والتنكر لرسالة عنوانها كاد المعلم أن يكون رسولا…!!!!