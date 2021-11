La voix des jeunes entre la créativité artistique

et la problématique de la production cinématographique

Thème de la 22ème édition du

Festival Cèdre à universel du court métrage

D’Ifrane et Azrou.

Placé sous le thème de : « La Voix des Jeunes entre Créativité Artistique et Problème de la Production Cinématographique », la 22ème édition du Festival Cèdre Universel du Court métrage ouvrira ses portes demain 25 Novembre 2021 devant les cinéphiles passionnés du cinéma à la Salle des Conférences d’Ifrane.

Cette nouvelle édition a pour objectif d’ouvrir une large discussion et d’échanger avec un large éventail de jeunes talents pour se rapprocher d’eux et se pencher sur les problèmes qui entravent leur carrière artistique malgré leurs capacités, leurs compétences professionnelles et les idées créatives qu’ils portent.

Cette question sera au cœur des discussions lors du colloque intellectuel programmé par les organisateurs avec de grands producteurs, hommes d’art et représentants des institutions officielles qui accompagnent le développement durable de l’industrie culturelle cinématographique qui animeront ce colloque.

Au programme de cette 22ème édition du Festival Cèdre Universel du Court métrage, des ateliers de formation avec introduction dans le langage audiovisuel, image et écriture des scénarios et préparation d’un film de 10 minutes, projection des différents courts métrages en compétions pour le cèdre d’Or, projection de films en pleine air à Azrou et Ifrane, exposition d’œuvres d’art plastique des artiste Moumen et Ouabbi et un forum débat ouvert avec les jeunes talents et cinéphiles.

Mohammed Drihem