شكرا لواقعية وزير التربية الوطنية السيد شكيب بنموسى‎

الكاتب منير الحردول

تصريحات وزير التربية الوطنية السيد شكيب بنموسى، في الكثير من القضايا، تنم عن حس مواطناتي عميق، فعندما قال ان الجودة لا يمكن لها أن تتحقق بالشكل المطلوب في ظل اكتظاظ يفوق قدرة الأستاذ، وحدد أن الفصل الدراسي العادي هو أن لا يتجاوز عدد التلاميذ15 تلميذا، وتأكيده على أن جو الإطمئنان لهيئة التدريس محور اساسي بغية النهوض بالمنظومة التربوية الوطنية..في المقابل نجد البعض في ظل الاكتظاظ يتمادى في الضغط على هيأة التدريس بمهام إضافية مرهقة أمام إكراهات لا حصر لها، إكراهات ناجمة عن اكتظاظ مفروض بطابع الحتمية..

لذا نستغرب للبعض الذين يعرفون إكراهات العمل داخل الفصول الدراسية، لكن بمجرد الهروب من القسم بمباريات سميت بتغيير الإطار، يرهقون هيئة التدريس بالنظريات! في المقابل يتناسون عمدا مقولة الكرامة، و التي تبقى شامخة بعبارة اسمها: كاد المعلم أن يكون رسولا.

شكرا لك السيد الوزير، ودمت واقعيا في كل شيء، وبالتوفيق الدائم للخير، للبلاد والعباد وللمنظومة التعليمية الوطنية.