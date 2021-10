SKI CLUB IFRANE ET CLUB GEOPARC M’GOUN POUR LES SPORTS NAUTIQUES ET DE MONTAGNE : DEUX PARTENAIRES AU SERVICE DES SPORTS DE MONTAGNE ET DE L’ECOTOURISME

Samedi 23 octobre 2021 dernier, le Ski Club Ifrane (SCI) des sports d’hiver et de montagne a tenu son assemblée générale ordinaire au titre des la Saison Sportive 2020-21 et ce, au siège de son Chalet de montagne de Michlifen.

Après discussion et approbation des rapports moral et financier présentés respectivement par le secrétaire Général et le trésorier du club, l’assistance a renforcer les rangs du Comité Directeur du club avec l.election des moniteurs du club Mrs Hassan Halkhams, Brahim Beggar et Drihem Driss comme assesseurs.

Au terme de cette Assemblée Générale Ordinaire, une convention de partenariat et de collaboration a été signé par le Président du Ski Club Ifrane, Lhaj Abdenbi Lerhenane d’Une part et Mr Abdellah Zalouk président du Club Géoparc M’Goun des Sports Nautiques et de Montagne.

Cette convention de partenariat a pour objectif de développer et de promouvoir les sports de montagne et de nature au niveau des zones d’action respectives de chacun des deux clubs partenaires et la mise en place de programmes d’activités sportives au profit de leurs adhérents respectifs et au profit du grand public visant notamment le développement et la promotion de l’écotourisme au niveau du Parc National d’Ifrane dans la province d’Ifrane et du Géoparc M’Goun relevant de la Province d’Azilal.

Les deux partenaires signataires de cette convention de partenariat se sont convenu d’élaborer un plan d’action annuel bilatéral qui sera valider lors d’une première rencontre prévue au Géoparc M’Goun dans la Province d’Azilal le 19 novembre prochain.

Dans le cadre de cette convention, les deux partenaires ont projeté d’organiser trois évènements phares en matière de Rafting, canyonisme escalade et Ski Alpin.

Au terme de cette AGO, une délégation composée de membres du Ski Club Ifrane, des membres du Club Géoparc M’Goum et du Président de l’Association Géoparc M’Goum s’est rendue le lendemain, dimanche matin, à la station de Ski et Sports de Montagne de Michlifen ou elle a prospectée un nouveau Site Naturel d’Escalade que le Ski Club Ifrane avec le concours et le soutien des Directions Régionale et Provinciale des Eaux et Forets compte équiper dans les prochains jours en guise d’école d’initiation et de perfectionnement à la pratique du Sport de l’Escalade.

Mohammed Drihem