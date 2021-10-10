السيد شكيب بنموسى..نتمنى لم التوفيق في إعادة الوهج للمدرسة المغربي

الكاتب: منير الحردول

السيد شكيب بنموسى وزيرا للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة..نتمنى له التوفيق، فتقرير النموذج التنموي اكد على ضرورة اخراج نظام اساسي واحد وعادل يجمع الجميع، كما اكدت خلاصاته على ضرورة تحفيز جنود الواجهة الأمامية والاهتمام بهم..نتمنى لك كل الخير السيد الوزير، ونتمنى ان يعود للمنظومة التعليمية الاستقرار في كل شيء.

فقطاع التعليم يحتاج للحسم في الكثير من الأمور، خصوصا في ما يتعلق بتجويد الاختيارات والأنماط التربوية الواعدة التي فرضتها ضروف الجائحة، والتي أسهبنا في الحديث عنها في الكثير من المقالات، في مجلات وصحف ومواقع دولية ووطنية، ومن بينها المنبر الحر « جريدة وجدة ستي و mco ».

أظف إلى ذلك الاقتراحات الكثيرة التي تقدمنا بها فيما يخص جودة المنظومة وضرورة التفكر في تعديل المناهج، والتخلص من، صرامة الزمن المدرسي في ظل مقاربة تعتمد على المبادرات الحرة والكفايات المتنوعة، والانتقال الندريجي والهادئ في أفق تعويض الفرنسة باللغة الانجليزية الناطقة..

زد على ذلك المقالات التي فصلنا فيها، بخصوص ضرورة توحيد المسار المهني وجعل اسرة التعليم أسرة بدون طبقية، ووضع شروط متساوية عادلة للرقي الاجتماعي بواسطة ترقية تعتمد على المهنة، وعدالة أقدمية الرسالة التربوية..فهكذا كانت مقالاتي دوما، وهكذا سأبقى أكتب على وطن أحببته.. وسادافع عن مصالحه بكتاباتي داخليا وخارجا..فبالتوفيق للسييد الوزير شكيب بن موسى..

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