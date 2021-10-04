الطواحين البرتقالية تلدغ الرجاء العالمي وتكبده الهزيمة الأولى

بقلم : محمد علاوي

واصل البرتقالي قهره لفريق الرجاء البيضاوي داخل قواعده والحق به أول هزيمة هذا الموسم وربما قد تحرمه من الصدارة اذا حقق الغريم التقليدي الوداد البيضاوي نتيجة إيجابية، ورغم الهجوم غير المبرر على النهضة ومحاولة الضغط على طاقم التحكيم، إلا أن الفريق البرتقالي كان حاضرا وقدم مقابلة تكتيكية جيدة ،حيث اقدم المدرب على بعض التغييرات في التشكيلة، ولقد نجح البرتقالي من خنق تحركات لاعبي وسط الميدان الرجاوي رغم تضييعهم لبعض الفرص، إلا ات لاعبي النهضة حافظوا على تركيزهم لينتهي الشوط الأول بالبياض، أما الشوط الثاني فقد عرف تحرك الطواحين البرتقالية وفرضت أسلوبها على الرجاء الذي ارتكب مدافعوها أخطاء فادحة استغلها كل من البحري وشدراك اللذين سجلا هدفين جميلين، ولم يستطع الفريق المضيف أن يخترق الدفاع البركاني إلا في الدقائق الأخيرة حيث سجل الهدهودي الهدف الأول أثر سوء تمركز لاعبي النهضة ،ومع ذلك فقد تفنن مهاجمو البرتقالي في تضييع بعض الفرص والا كانت ستكون هزيمة مذلة للرجاء. على كل حال المدرب فلورو ابينكي لقن درسا تكتيكيا للمدرب التونسي الذي عجز عن إيجاد الحلول أمام فريق قدم مقابلة قتالية مكنتهم من تحقيق أول فوز خلال هذا الموسم وكان على حساب المتزعم المؤقت للبطولة ،وهذه النتيجة لها طعم جميل ونكهة خاصة لأنها ستمنح الكتيبة البرتقالية شحنة معنوية للدخول في المنافسة الإفريقية بقوة ، وأعادت الثقة لمكونات الفريق خاصة المدرب الإفريقي ابينكي ليواصل عمله في ترميم صفوف الفريق وخلق فريق تنافسي قادر على مقارعة الكبار. ومن المؤكد أن الجماهير البرتقالية انتعشت بهذا الانتصار حيث جاء في الوقت المناسب. وما علينا الا أن نشد بحرارة على كل اللاعبين الذين تقاتلوا وتنافسوا من أجل انتزاع ثلاث نقط من ذهب لكونها جاءت على حساب رجاء الدار البيضاء الذي تذوقت مرارة العصير البرتقالي ليتجمد رصيدها في النقطة 12….ونتمنى ان يكون هذا الفوز انطلاقة الطواحين البرتقالية من أجل التقدم من طابور الزعامة…..برافو ….كنتم في الموعد فحافظوا على هذه الروح الجماعية وكرينتا الانتصار ….!!!