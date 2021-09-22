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لامية الهَزيمةِ

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رمضان مصباح الادريسي

كَفكِف دُموعَك فالهزيمةُ أفضلُ = مِن أن تُرى وبك الحكومَة ُ أفْشلُ
وبِك العدالة ُ أشْمَطَتْ وترنَّحتْ = وبك الفقيرُ مُحطَّم ٌ يتسوَّلُ
نِلت المُنى عجباً بدون ترقُّب ٍ = فركبْتَ عالِيها وصِرت تُهلِّل
ولقد ذكرتكَ اذْ تُرى بِمساجد ٍ = سَجِدا على حُصُرٍ و لا تتمَلملُ
والزُّهد يُكسِبك البهاءَ تجِلَّة = والفقرُ أظهَر ُ بالثِّياب يُحَوْقِل
حتى إذا وثِقَتْ بِطُهرِ حُشاشَة ٍ = وصلاة ِ نافِلة ٍ اذا تَتبَتَّلُ
ألقَمْتَها حجَرا وقلتَ رِئاسَتي= ومغانمِي قدرٌ و لاَ أتحَلْحَلُ
أغْليْتَ كلَّ حَريرةٍ وعَصيدةٍ = واللَّحْم ُ قِيل لنا سَمَا ويُماطِلُ
وقطَعت َ من سَفَهٍ وَريدَ وظيفةٍ = بِتعاقُد ٍ بِمظالمٍ يَتسرْبلُ
وأنَخْتَ من هَرِمَتْ مفاصِلُه فلا = يتقاعدُ وَهَنًا ولا يتَعلَّلُ
ورَفعت من ثَمنِ الزُّيوتِ تزلُّفًا = فتعَطَّلتْ عرباتُنا ورَواحلُ
صيَّرتها بتزلُّفٍ ونِكايةٍ = جرداء لا كَلَأ ٌ عليهِ يُعوَّلُ
سرَّعتَ ساعتَنا بدون مُبرِّرٍ = حتّى فتَنْتَ صِغارَنا فتَبوَّلوا
وطفِقْتَ تخدُمُ من بِمالِه يعْتَلِي = مُهَجًا ، وتسألُ هلْ أزِيدُ فأكْمِلُ
ولَبِستَ منْ حُلَلٍ فصِرتَ عريسَها = وركِبتَ أفْخَمَ ما سرَى تتغزَّلُ
أاذا أصابَك ما أصابك تسْألُ = فيمَ السُّقوط ُ، وهلْ أنا أترَجُّل؟
لا يا صرِيعَ تديُّنٍ مُتزَلِّفٍ = ذُقْ مِن محاسِنكَ التي تَتَقوَّلُ
واخْلُد ْالى صنَمٍ أراك نَحَتَّه ُ = ذهَباً وتِه، فلكَمْ ودِدْتُكَ تَرحلُ
انَّ السياسةَ أمْرُها بِتعَقُّلٍ = والدينُ يفضح منْ بِه يتسَلَّلُ
واذا خَلطْتَ سياسةً بِتدَيُّنٍ = حوسِبْتَ من حكَمَيْنِ ؛ وِزْرُكَ أثْقلُ

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