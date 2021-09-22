لامية الهَزيمةِ

رمضان مصباح الادريسي

كَفكِف دُموعَك فالهزيمةُ أفضلُ = مِن أن تُرى وبك الحكومَة ُ أفْشلُ

وبِك العدالة ُ أشْمَطَتْ وترنَّحتْ = وبك الفقيرُ مُحطَّم ٌ يتسوَّلُ

نِلت المُنى عجباً بدون ترقُّب ٍ = فركبْتَ عالِيها وصِرت تُهلِّل

ولقد ذكرتكَ اذْ تُرى بِمساجد ٍ = سَجِدا على حُصُرٍ و لا تتمَلملُ

والزُّهد يُكسِبك البهاءَ تجِلَّة = والفقرُ أظهَر ُ بالثِّياب يُحَوْقِل

حتى إذا وثِقَتْ بِطُهرِ حُشاشَة ٍ = وصلاة ِ نافِلة ٍ اذا تَتبَتَّلُ

ألقَمْتَها حجَرا وقلتَ رِئاسَتي= ومغانمِي قدرٌ و لاَ أتحَلْحَلُ

أغْليْتَ كلَّ حَريرةٍ وعَصيدةٍ = واللَّحْم ُ قِيل لنا سَمَا ويُماطِلُ

وقطَعت َ من سَفَهٍ وَريدَ وظيفةٍ = بِتعاقُد ٍ بِمظالمٍ يَتسرْبلُ

وأنَخْتَ من هَرِمَتْ مفاصِلُه فلا = يتقاعدُ وَهَنًا ولا يتَعلَّلُ

ورَفعت من ثَمنِ الزُّيوتِ تزلُّفًا = فتعَطَّلتْ عرباتُنا ورَواحلُ

صيَّرتها بتزلُّفٍ ونِكايةٍ = جرداء لا كَلَأ ٌ عليهِ يُعوَّلُ

سرَّعتَ ساعتَنا بدون مُبرِّرٍ = حتّى فتَنْتَ صِغارَنا فتَبوَّلوا

وطفِقْتَ تخدُمُ من بِمالِه يعْتَلِي = مُهَجًا ، وتسألُ هلْ أزِيدُ فأكْمِلُ

ولَبِستَ منْ حُلَلٍ فصِرتَ عريسَها = وركِبتَ أفْخَمَ ما سرَى تتغزَّلُ

أاذا أصابَك ما أصابك تسْألُ = فيمَ السُّقوط ُ، وهلْ أنا أترَجُّل؟

لا يا صرِيعَ تديُّنٍ مُتزَلِّفٍ = ذُقْ مِن محاسِنكَ التي تَتَقوَّلُ

واخْلُد ْالى صنَمٍ أراك نَحَتَّه ُ = ذهَباً وتِه، فلكَمْ ودِدْتُكَ تَرحلُ

انَّ السياسةَ أمْرُها بِتعَقُّلٍ = والدينُ يفضح منْ بِه يتسَلَّلُ

واذا خَلطْتَ سياسةً بِتدَيُّنٍ = حوسِبْتَ من حكَمَيْنِ ؛ وِزْرُكَ أثْقلُ