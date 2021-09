appel à candidature : recrutement d’un(e) Responsable de projet

L´Association de coopération pour le développement de la culture (ACODEC) recrute un/une Responsable de Projet.

TERMES DE REFERENCE

RESPONSABLE DE PROJET MAROC

L´ Association de Coopération pour le Développement et la Culture (ACODEC) est une association de droit marocaine ayant pour vision le développement social, culturel et l’amélioration de la situation de la population de la région orientale du Maroc. Sa mission est :

Réduire les effets de la pauvreté, de la précarité et de l’exclusion sociale ;

Améliorer la situation de la population, et en particulier celle des quartiers périphériques et du milieu rural ;

Responsabiliser les citoyen.ne.s en renforçant leurs connaissances et leurs compétences ;

Promouvoir les droits humains, en particulier ceux de la femme et de l’enfant ;

Valoriser le patrimoine régional.

Le Mouvement pour la Paix -MPDL-, organisation non gouvernementale, indépendante, laïque et progressiste, composée d’une équipe humaine diverse et diversifiée,est engagé pour la cause commune de la construction d’un monde plus juste et égal.

Les deux organisations se sont engagées dans la promotion du processus de démocratie participative, à travers le renforcement des capacités des acteurs locaux et la mise en œuvre de mécanismes de participation de la citoyenneté, en assurant l’égalité entre les femmes et les hommes.

CONTEXTE

Le projet « Appui à la consolidation des dynamiques de participation démocratique aux niveaux communal, provincial, régional et national pour réduire les inégalités socio-économiques au Maroc », financé par la AgenciaEspañola de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) est co-exécuté par leconsortium Mouvement pour la Paix (MPDL) et OXFAM au Maroc en collaboration avec leurspartenaires locaux.

Le cadre de travail du projet est le programme gouvernemental 2017-2021pour l’accompagnement de la participation démocratique et l’amélioration de la bonnegouvernance, ainsi que les articles 12-13-14-15 et 139 de la Constitution marocaine de 2011,visant l’implication des citoyens et citoyennes et de la société civile dans la concrétisation de laculture dela participation démocratique.

Les objectifs du projet sont les suivants :

Objectif Général: Renforcer un processus de décentralisation (régionalisation avancée) juste, égalitaire et durable qui contribue à la réduction des inégalités qui affectent les femmes et les jeunes au Maroc.

Objectif Spécifique: Consolider la participation citoyenne et politique des femmes et des jeunes, ainsi que le rôle du Plaidoyer de la société civile, au niveau municipal, provincial, régional et national, afin de garantir qu’ils soient des acteurs du processus de régionalisationavancée.

Le projet est mis en œuvre dans 16 communes (5 urbaines et 11 rurales) des provinces de Larache, Oujda et Al-Hoceïma.

Les actions sont mises en œuvre par six associations locales partenaires : Réseau Al Amal et Association Forum des Femmes (AFFA) à AlHoceïma ; Association de coopération pour le développement et la culture (ACODEC) et Ain Ghazal à Oujda, et Pour un Éco- Développement Équitable (ECODEL) et Fédération des ligues des droits des Femmes ( FLDF/larache) à Larache.

Axes du Projet :

1. Identification de la situation réelle des mécanismes de participation et les besoins et intérêts stratégiques des jeunes et des femmes au niveau communal, provincial et régional.

2. Concertation entre les citoyen.ne.s et les collectivités locales par le renforcement des canaux de communication et l’accès à l’information.

3. Renforcement des capacités des citoyen.ne.s et des membres des collectivités locales, des postes élus et des fonctionnaires, pour améliorer et développer le fonctionnement des mécanismes de participation démocratique.

4. Consolidation efficace des mécanismes de participation citoyenne à partir des propositions qui reflètent les intérêts stratégiques des jeunes et des femmes contribuant à réduire les inégalités.

L´Association pour la coopération et le développement de la culture (ACODEC) recrute un/une Responsable de Projet.

POSTE :RESPONSABLE DE PROJET

LOCALISATION : Rabat (Maroc), avec des déplacements sur les zones d’intervention.

MISSION DU POSTE :La personne engagée assistera l’exécution, le suivi et la justification des activités sur le terrain correspondant au projet« Appui à la consolidation des dynamiques de participation démocratique aux niveaux communal, provincial, régional et national pour réduire les inégalités socio-économiques au Maroc », financé par la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

1. Responsabilités :

Coordination : la personne sera responsable de la mise en œuvre, de l’exécution, du suivi et de la coordination des activités menées sur le terrain. Cela implique :

Assurer la bonne exécution des activités selon le budget, le calendrier et la matrice du cadre logique.

Coordonner les activités avec la personne responsable de la coordination du projet mentionné au siège de Mouvement pour la Paix, les organisations partenaires du projet et la population participante.

Collaborer activement à l’élaboration des plans opérationnels annuels.

Gestion économique, financière et administrative :

Fournir périodiquement les demandes de transfert de fonds aux partenaires selon les procédures du projet.

Appuyer la gestion administrative et économique du programme en coordination avec le Responsable de l’administration du projet, selon les procédures du projet.

Faciliter les informations pour l’analyse budgétaire du projetet des ressources financières des actions, en coordination avec les personnes chargées de la coordination et de l’administration du projet.

Gestion technique :

Contribuer á l’atteinte des objectifs et résultats projetés.

Révision et feedbacks des rapports internes soumis par les partenaires.

Contribuer á la consolidation et la préparation des rapports techniques internes et pour le bailleur de fonds.

Appuyer l’identification des améliorations du projet.

Participer activement dans l’organisation des activités menées par les partenaires du projet.

Réaliser des visites périodiques sur le terrain pour suivi du projet.

Assurer la collecte, la revue et la classification des sources de vérification des différentes actions en cours d’exécution.

Exigences :

Essentiel :

Diplôme universitaire supérieur, de préférence en sciences sociales.

Formation spécifique et éprouvée en coopération au développement.

Minimum 3 ans d’expérience dans la gestion de projets de coopération au développement sur le terrain (formulation de projets, suivi technique et financier, préparation de suivi et rapports finaux, réponse aux besoins) auprès de bailleurs de fonds internationaux, notamment AECID.

Expérience dans la gestion de projets de participation démocratique.

Avec nationalité marocaine ou permis de séjour et de travail au Maroc.

Maîtrise de la langue arabe et française tant à l’oral qu’à l’écrit.

Bon niveau de connaissance informatique, et maitrise de logiciels bureautiques.

Souhaitable :

Expérience dans la gestion de programmes de coopération liées á l’égalité de genre et au développement et à la gouvernance.

Expérience dans la gestion des actions financées par l’Union européenne et la coopération espagnole.

Connaissance approfondie du contexte marocain, notamment sur la réalité de la jeuneuse et de la femme, ainsi que les enjeux institutionnels pour la participation citoyenne et de la société civile.

Formation et / ou expérience de travail vérifiable sur les approches suivantes :droits humains, égalité genre, lutte contre le changement climatique.

Connaissance de la langue espagnole.

Permis de conduire.

Autres compétences :

Accord avec a charte de valeurs des droits humains et l’égalité de genres

Capacité d’organisation et de planification stratégique.

Haute responsabilité.

Travail axé sur les objectifs et les résultats.

Flexibilité et disponibilité pour les voyages nationaux fréquents et internationaux.

Capacité d’initiative, proactivité et volonté de s’engager dans les activités planifiées.

Conditions de travail :

Journée de travail à temps plein.

Date d’embauche souhaitée :Début novembre 2021.

Salaire et vacances selon barème interne ACODEC – MPDL.

Type de contrat : CDD-(contrat à durée déterminée), Contrat de droit marocain de 12 mois selon la législation du Maroc, avec renouvellement possible jusqu’á la fin du projet selon les performances et les financements obtenus, avec une période d’essai d’1 mois.

Lieu de travail : Rabat, avec des déplacements fréquents sur les zones d’intervention.

Processus de sélection :

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur curriculum vitae, lettre de motivation et au moins 2 références professionnelles à acodec_oujda@yahoo.fr et marruecos@mpdl.org, en indiquant la référence : RESPONSABLE DE PROJET.

La date de clôture pour le dépôt des dossiers de candidature est fixée le 3octobre 2021. Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. Les femmes sont encouragées á participer.

Remarque : Toutes les offres d’emploi sont subordonnées à l’obtention de références satisfaisantes et pourront faire l’objet de vérifications, après demande expresse de la permission á la personne postulante.

Seules les personnes présélectionnées seront contactées.