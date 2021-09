LE RNI ET LE MP REPORTENT LES DEUX SIEGES RESERVES AU PARLEMENT POUR LA PROVINCE D’IFRANE

Le taux de participation aux dernières élection législatives, communales et régionales du 08 septembre dernier au niveau de la province d’Ifrane à atteint les 63,25% du nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales générales qui compte 97.709 personnes,

Dix-huit listes ont été en lice pour pourvoir deux sièges au parlement avec un total de 36 candidats dans le cadre de l’élection des membres de la Chambre des Représentants dans la circonscription locale dont la première place est revenue au candidat du rassemblement Nationale des Indépendant (RNI) Abderrazak Hachimi avec plus de 18500 voix et la seconde place est raflée par celui du Mouvement populaire (MP) Mohamed Ouzzine avec plus de 16000 voix.

Concernant les élections régionales, le nombre de listes a atteint 11, avec 55 candidats, dont 22 femmes, en lice pour décrocher les 5 sièges attribués à la province au niveau de la région Fès-Meknès dont Deux ont été détenus par le RNI avec plus de 13000 voix, deux par le MP avec plus de 10700 voix et un siège pour le Parti de l’Istiqlal avec un peu plus de 5200 voix.

Quant aux élections communales, 1.040 candidats se sont engagés dans la course électorale pour remporter les 203 sièges que compte la province d’Ifrane. Résultat au niveau des deux principales collectivités territoriales Urbaine de la Province : Le MP a remporté 13 sièges dont 04 pour femmes au niveau du Chef-lieu de la Province qu’est la ville d’Ifrane alors que les Sept sièges restant ont été répartis sur le RNI (04 dont une Dame), le PI (02) et le PPS (01).

Au niveau de la Ville d’Azrou, le RNI a emporté 11 sièges sur les 31 que compte la collectivité territoriale laissant ainsi 03 sièges au MP , 03 siège du PI, 02 sièges respectivement au PJD, PND, PPS, P Equité, MDS et 01 siège respectivement pour l’USFP, le PAM, le PCS et le PVM.

En ce qui concerne l’élection des membres de la Chambre des représentants dans la circonscription électorale régionale enfin, 220 candidats de 22 listes rivalisent pour décrocher les 10 sièges à pourvoir.

Mohammed DRIHEM