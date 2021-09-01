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حزب الاستقلال يوجه رسائله عبر وسائل التواصل الإجتماعي..

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في خروج ثاني عبر صفحة عمر حجيرة النائب البرلماني ورئيس الجماعة ، الدكتور عمر حجيرة يشرح ملخص البرنامج الانتخابي لحزب الإستقلال الخاص بجهة الشرق وكذلك كيف عاش الاستقلاليون الأيام الاولى من الحملة الإنتخابية ، طريقة ذكية ومبتكرة للتواصل تعرف متابعة مكثفة من طرف رواد الفضاء الفايسبوكي.
حزب الاستقلال بدائرة وجدة انجاد يدير ويدبر الحملة الإنتخابية بإحترافية ومهنية كبيرة شدت انتباه كل المتتبعين

https://drive.google.com/file/d/1pg7kVIDrl_162PA0fy1COTrsnQybrubR/view

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