حزب الاستقلال يوجه رسائله عبر وسائل التواصل الإجتماعي..

في خروج ثاني عبر صفحة عمر حجيرة النائب البرلماني ورئيس الجماعة ، الدكتور عمر حجيرة يشرح ملخص البرنامج الانتخابي لحزب الإستقلال الخاص بجهة الشرق وكذلك كيف عاش الاستقلاليون الأيام الاولى من الحملة الإنتخابية ، طريقة ذكية ومبتكرة للتواصل تعرف متابعة مكثفة من طرف رواد الفضاء الفايسبوكي.

حزب الاستقلال بدائرة وجدة انجاد يدير ويدبر الحملة الإنتخابية بإحترافية ومهنية كبيرة شدت انتباه كل المتتبعين

https://drive.google.com/file/d/1pg7kVIDrl_162PA0fy1COTrsnQybrubR/view