Home»Enseignement»الدخول المدرسي والحسم المؤلم!!‎

الدخول المدرسي والحسم المؤلم!!‎

/ /0/ 14
0
Shares
PinterestGoogle+
 

الكاتب منير الحردول

أعتقد ومن باب المقاربة التشاركية التي ترفع دائما في الشعارات السياسية، أن الحديث عن الأنماط التربوية المحتملة تقتضي شيئأ من الواقعية..فزحف متحور دلتا بهذه السرعة وانتشاره السريع يقتضي قبل الحديث عن التعليم الحضوري أو بالتناوب تلقيح جميع التلاميذ والطلبة واحترام رؤية خبراء الصحة في هذا المجال، والقائمة على أن قدرة الجسم على كسب المناعة المحتملة ضد هذا الفيروس والتي تأتي بعد الحقنة الثانية، وبعد مدة يعلمها أهل الاختصاص!! فالحل الوحيد والصعب والذي به إكراهات لا تحصى وضرر قد يؤثر على البعض كالقطاع الخاص، هو تبني التعليم عن بعد لغاية تلقيح الجميع، وبعدها الانتقال إلى التعليم بالتناوب..وهكذا، مع تقييم الوضعية كلما دعت الضرورة إلى ذلك..مع التفكير في الجوهر الذي هو التخفيف والتقليص من الكم نظرا للمرحلة الحساسة والصعبة، والتي نمر بها، إذ تعد مرحلة استثنائية في كل المجالات

MédiocreMoyenBienTrès bienExcellent
Loading...

Dans le même sujetفي نفس الموضوع
 

Default ThumbnailRentrée scolaire, universitaire et de la formation professionnelle 2019-2020Default Thumbnailمن المسؤول عن تعثر ملف الحالات الاجتماعية بنيابة التعليم ببوعرفةDefault Thumbnailانطلاق الدخول المدرسي للموسم التربوي 2014 – 2015 بإقليم تاوريرتDefault Thumbnailبعد التجريب : توظيف الحس الجماعي …

Aucun commentaire

Commenter l'article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.