الدخول المدرسي والحسم المؤلم!!‎

الكاتب منير الحردول

أعتقد ومن باب المقاربة التشاركية التي ترفع دائما في الشعارات السياسية، أن الحديث عن الأنماط التربوية المحتملة تقتضي شيئأ من الواقعية..فزحف متحور دلتا بهذه السرعة وانتشاره السريع يقتضي قبل الحديث عن التعليم الحضوري أو بالتناوب تلقيح جميع التلاميذ والطلبة واحترام رؤية خبراء الصحة في هذا المجال، والقائمة على أن قدرة الجسم على كسب المناعة المحتملة ضد هذا الفيروس والتي تأتي بعد الحقنة الثانية، وبعد مدة يعلمها أهل الاختصاص!! فالحل الوحيد والصعب والذي به إكراهات لا تحصى وضرر قد يؤثر على البعض كالقطاع الخاص، هو تبني التعليم عن بعد لغاية تلقيح الجميع، وبعدها الانتقال إلى التعليم بالتناوب..وهكذا، مع تقييم الوضعية كلما دعت الضرورة إلى ذلك..مع التفكير في الجوهر الذي هو التخفيف والتقليص من الكم نظرا للمرحلة الحساسة والصعبة، والتي نمر بها، إذ تعد مرحلة استثنائية في كل المجالات