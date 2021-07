RESEAU ROUTIER D’IFRANE : 590.000.000,00 DHS POUR LA REALISATION DE GROS PROJETS ROUTIERS STRUCTURANTS DAN LA PROVINCE

Dans le cadre de ses activités visant la communication sur les différents projets réalisés et programmés au niveau de la Région de Fès Meknès en général et de la province d’Ifrane en particulier et sur les problèmes socio-économiques que connait la Région, les membres de l’Observatoire de la Presse et de l’information dont le siège social est à Ifrane ont interpelé Vendredi 16 juillet dernier, Mr Youness El Maskini Directeur Provincial du Ministère de l’Equipement, du transport, de la Logistique et de l’eau de la Province d’Ifrane qui a bien voulu leur accorder un point de presse suivi d’une sortie de terrain pour la visite du plus grand projets routier en chantier depuis quelques temps au niveau de cette Province de Montagne qu’est Ifrane.

Lors de ce point de presse, Mr Youness El Marnissi a de prime abord mis l’accent sur l’importance de la viabilité routière notamment et surtout au niveau de la Province d’Ifrane durant la saison d’hiver et la période des grands enneigements qui couvrent quelques 400 Kms de Routes classées dans la Province, Chose qui pousse cette Direction Provinciale à accorder une prioritaire à ces axes avant de passer aux autres axes qui ne sont pas sans grandes importance aussi que sont les routes non classées.

Après avoir brosser un large éventail concernant des actions entreprises par sa Direction pour réussir la précédente campagne de déneigement et tous les moyens mobiliser à cet effet avec le concours de tous les autres intervenants au sein du Comité de veille provincial présidé par le Gouverneur de la Province , Mr Y.El Maskini a mis en relief, chiffrent à l’appui, les grands efforts déployés par son département pour assurer un meilleur entretien au réseau routier de la province d’Ifrane dont notamment et surtout la Route Nationale 13 qui relient la région de Fès- Meknès à celle de Draa- Tafilalet en traversant la province d’Ifrane sur quelque 68 Kms reliant la Province d’El Hajeb à celle de Midelt et d’Errachidia.

En effet avait-il précisé, le ministère de l’équipement à travers sa Direction Provinciale d’Ifrane est intervenue dans cet axe routier de 68 Km à travers un investissement de quelques 214 millions de Dirhams dont une bonne partie est déjà réalisé et le reste est en cours de réalisation.

Ce projet d’investissement avait-il ajouté, porte sur l’élargissement et le renforcement de la Route Nationale 13 dans le cadre du Projet d’aménagement de cette RN13 du PK269 au PK 343 reliant EL HAJEB à HJIRT Via la ville d’Azrou. L’état d’avancement des travaux de réalisation de cet important projet se présente comme suit : l’achèvement des travaux de renforcement terminés à 100% de 11 Kms au prix de 7 millions Dhs avec renforcement et élargissement de 8 autres Km pour 25 millions Dhs (Soit 19km) entre El Hajeb et Azrou, l’aménagement d’une 3ème Voie sur une longueur de 8 km entre Azrou et Habri pour un montant de 32 millions Dhs dont le marché résilié est relancé et l’élargissement et le renforcement de : 11,3 Km de route entre Habri et Touna réalisé à 60% et dont le montant est de 36 millions Dhs, 11,1 km reliant Touna à Timahdite pour une enveloppe budgétaire de 36 million Dhs réalisés à 75%, un tronçon de 7,1 Km reliant Timahdite à l’accès à la Mine des Schistes réalisé à 100% pour un global de 25 millions Dhs et enfin, le tronçon reliant ce dernier accès à Hjirt sur une distance de 11,9 Kms réalisé à 100% au prix de 43 million de Dhs en plus de la réalisation à 100% d’une œuvre d’art sur cette RN13 dans une architecture urbaine avec trottoirs pour piétons, passage cycliste et voie publique pour véhicules à l’entrée de Timahdite sur Oued Guigou avec un investissement de 10 Millions Dhs.

Un second projet important abordé par le Directeur Provincial du Ministère de l’équipent et concerne un chantier de 22 Kms de route communale reliant la RN.13 à Ainleuh via Ain Kharzouza et Toufessalte pour un montant de 72 millions Dhs en deux tranches pour l’élargissement et le renforcement de la chaussée.et dont les travaux prendront fin en octobre prochain.

Entres autres grands projets abordés par Mr El Maskini lors de ce point de presse, le projet futuriste tant attendu concernant le Dédoublement la Route Nationale 8 (RN8) qui deviendra une Voie Rapide reliant la ville d’Ifrane à celle d’Imouzzer de Kandar sur une distance de quelques 22 kms qui sera réalisé incessamment dans le cadre du Plan de Développement Régional (PDR) et ce, en partenariat avec le Conseil régional de la Région de Fès-Meknès pour une enveloppe budgétaire de 250 millions Dhs et qui sera d’un grand secours pour le décongestionnement de la circulation et du trafic entre les villes d’Ifrane et de Fès en période de pointe notamment lors des Week Ends et des vacances scolaires enneigées et des vacances d’estivage.

Dans ce même de partenariat avec le conseil Régional en application du dit PDR, un second projet important visant le désenclavement des zones rurales et de montagne ont été programmés au niveau de la province et porte sur l’élargissement et/ou le renforcement de quatre Routes Communales totalisant quelques 47 Km pour un montant global de 54 millions Dhs.

Au terme de ce point de presse tenu au siège de la Direction Provinciale de l’équipement à Ifrane, les Confrères du conservatoire de la Presse et de l’information (OPII) ont été convié à visiter le chantier des travaux en cours pour l’aménagement de la RN13 au niveau de Touna entre Habri et Timahdite et le chantier de renforcement et d’élargissement de la Route de Ain Kharzouza.

Mohammed Drihem