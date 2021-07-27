المملكة المغربية في مجابهة طغاة الحقد الدفين

الكاتب: ذ منيرالحردول

استهداف المغرب من كل الاتجاهات وبطرق خبيثة وعرجاء، دليل آخر على أن أجهزة الاستخبارات العالمية تعلم أن البلاد يسير في الطريق الصحيح، بل هو في الطريق الصحيح أصلا.. رغم الإكراهات الاجتماعية المرتبطة والتي تسببت فيها بعض الخيارات التنموية والثقافية! فثروات جبل التروبيك وقرب أجرأة السجل الاجتماعي والنموذج التنموي المرتقب الشروع في العمل به، زد على ذلك الموقع الجغرافي وتزايد اشعاع الحضارة المغربية، مع تعاظم القوة العسكرية للمملكة المغربية.

كل ذلك، يدفع بمن يرفع شعار التعاون مندهشا بشدة الخوف! خوف من صعود قوة ظلمها وتكالب عليها خونة في ومن التاريخ! لتمسي بلاد المغرب الأقصى قوة إقليمية ودولية يحسب لها ألف حساب..!

فهنيئا لمستقبل يحتاح للتلاحم والإجماع على المشترك في وسط محيط هائج مليء بالحيتان الكبيرة والقاتلة المفترسة من كل الأنواع