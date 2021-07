CEREALICULTURE : UNE PRODUCTION DE 2.000.000 QX REALISEE Au Niveau de la DPA d’El Hajeb.

Le cumul pluviométrique de la campagne agricole 2020-21 en cours au niveau de la Province d’El Hajeb relevant de la Région économique de Fès-Meknès est de 606,68 mm contre 399,24 mm enregistrés durant la saison dernière et la moyenne d’année normale des cinq dernières années qui a été de 430,36 mm.

Ces précipitations qui ont été réparties de manière régulière durant toute la campagne agricole et sur tout le territoire de la province d’El Hajeb ont concouru à la réussite d’emblavement d’une superficie globale de 61900 hectares dont 39000 ha pour le Blé tendre, 10000 ha pour le Blé dur et 12900 ha pour l’Orge chose qui a permis la réalisation d’une production céréalière totale est de plus de 2.000.000 Qx.

A noter que la commercialisation des semences au niveau de la Direction Provinciale du Ministère de l’Agriculture d’El Hajeb a connu durant cette saison agricole 2020-21, la vente de 15373,70 Qx de Blé tendre, 2288,80 Qx de Blé dur et 2533,50 Qx d’Orge soit un totale de semences vendues de 20196 Qx alors que le disponible existant au départ de la campagne a été de 21977,60 QX.

Selon la DPA d’El Hajeb, l’opération de la livraison des semences certifiées s’est passée dans de bonnes conditions, avec la disponibilité des quantités suffisantes des semences certifiées de toutes les espèces.

A souligner aussi que parmi les différentes cultures dans la province d’El Hajeb, la culture de l’oignon est la plus répandue. En effet, une large partie de la population des agriculteurs locaux pratique la culture de ce légume très utilisé dans la cuisine marocaine.

Pratiquée sur une superficie de 6.000 ha, la culture de l’oignon est considérée comme étant une culture-phare de la province d’El Hajeb, mais aussi de toute la région Fès-Meknès, principal bassin national de production de l’oignon, avec environ 11.600 ha, soit 41pc de la superficie totale nationale. Au niveau régional, elle génère une production de près de 454.600 T, soit 62pc de la production nationale.

Mohammed Drihem