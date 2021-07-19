المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق يواصل مواكبة الشركات الناشئة وحاضنات المقاولات

يواصل المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق شق طريقه من أجل تنزيل وتفعيل مقتضيات القانون 47 ـ 18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والهادفة بالأساس إلى دعم ريادة الاعمال بالجهة وتحسين جاذبيتها وكذا مواكبة حاملي المشاريع وحاضنات المقاولات في مختلف المجالات.

وفي هذا الصدد، أطلق المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق مباراة اختيار الشركات الناشئة المبتكرة بالجهة والتي تهدف إلى دعم أفضل المشاريع من خلال تقديم مواكبة شاملة من أجل إخراج هاته المشاريع الى الوجود وتقديم جوائز مهمة للفائزين. هذه المسابقة التي فتحت في وجه حاملي المشاريع الشباب بالجهة (شركات ناشئة، طلاب في نهاية الدورة التكوينية، طلاب الدكتوراه، دكاترة شباب، حاملي مشاريع ابتكارية ذات قيمة مضافة عالية، حاملي مشاريع لتعزيز وتطوير تقنيات مبتكرة تم تطويرها في مختبرات الأبحاث …) عرفت اختيار 20 مشاركا تمت دعوتهم لتقديم مشاريعهم أمام لجنة تحكيم مكونة من مهنيين ومستثمرين من أجل انتقاء المتسابقين الخمسة النهائيين الذين يتم التصويت عليهم عبر الإنترنت لاختيار الفائزين بهذه المسابقة.

وبعد اجتياز هذه المراحل، تم الكشف هذا اليوم، بحضور جميع المشاركين في هذه المسابقة، بالمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق عن اللائحة النهائية للفائزين والتي تصدرها الطفل المخترع محمد بلال حموتي الملقب « بالمخترع الصغير » الذي سطع اسمه مؤخرا على الصعيد الوطني حيث ابتكر عددا من التجهيزات الإلكترونية، منها كمامة ذكية لمواجهة خطر كورونا. محمد بلال المتوج بهذه الجائزة «جائزة الابتكار CRIO 2021» والتي تبلغ قيمتها 25000 درهم يتابع دراسته الآن في الصف السادس ابتدائي وهو في ربيعه الـ الحادي عشر.

وقد جاء في المركز الثاني المتسابقة إيمان ميموني التي قدمت مشروعا علميا ذو قيمة مضافة عالية يتعلق بإعادة تدوير ثفل الزيتون حيث بلغت قيمة الجائزة 15000 درهم.

أما جائزة المركز الثالث والتي تبلغ قيمتها 10000 درهم فقد كانت من نصيب الثنائي أسامة شوقي وعمر الدلامي بفضل ابتكارهم لسوار الكتروني يمكن ضعاف البصر من التنقل بكل سهولة.

كما تم تتويج محمد يوسفي الذي احتل المركز الرابع والذي قدم مشروع في مجال زراعة الفطريات الاستهلاكية حيث بلغت قيمة الجائزة 7500 درهم، متبوعا بحمزة العالمي الذي فاز بجائزة المركز الخامس والتي تقدر ب 5000 درهما حاملا مشروعا متميزا في مجال صناعة الألعاب الخشبية.

وعلاقة بهذه المبادرات والأنشطة التي من شأنها تحفيز الشباب ومواكبتهم من أجل توفير الظروف المناسبة لإشعاع أفكار جديدة وتجسيدها على أرض الواقع، استقبل المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق ممثلي مجموعة شركات YARAGRI & AGROPRODUCTION & AGRORIENT الوافد الجديد بالجهة والذي سيقوم بإنشاء مجموعة من المشاريع المهمة في قطاعات مختلفة كالسياحة والفلاحة وتربية الأحياء البحرية، إضافة إلى مجموعة من البرامج والأنشطة المدرة للدخل لفائدة الشباب حاملي المشاريع خاصة بالمناطق القروية للجهة. وقد قدم المدير العام للمركز السيد محمد الصابري شهادة شكر وتقدير لمسؤولي هذه المجموعة تقديرا لهم على اختيارهم لجهة الشرق وعلى الثقة التي وضعت في مسؤولي الجهة لتطوير مشاريعهم.

كما كللت هذه الأنشطة التي نظمها هذا اليوم المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق بتوقيعه على اتفاقية تعاون مع مجموعة التجاري وفا بنك من خلال مركز « دار المقاول » الذي خصص له فضاء بالمركز الجهوي للاستثمار لاستقبال حاملي المشاريع ومواكبتهم وتكوينهم، وذلك بهدف توحيد آليات الطرفين من أجل دعم وتشجيع ريادة الأعمال بجهة الشرق.