Prix de l’action climatique mondiale des Nations unies pour 2020 : Treize Projets primés pour construire un avenir meilleur, plus propre et plus sain

Les noms des lauréats du Prix de l’action climatique mondiale des Nations unies pour 2020 ont été annoncés Mardi 27 octobre 2020 en mettant en lumière certains des meilleurs exemples de ce que des citoyens mettent en œuvre dans le monde entier pour lutter contre le changement climatique en une année qui a été plutôt sombre pour beaucoup de personnes.

Pour Patricia Espinosa, secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique : « Les huit derniers mois ont été un cauchemar pour beaucoup de personnes à travers le monde,. La COVID-19 a changé la vie, l’économie et la nature des affaires sur tous les continents, des plus grandes villes aux plus petits villages. Il s’agit de la menace la plus urgente à laquelle l’humanité est confrontée aujourd’hui, mais nous ne pouvons pas oublier que le changement climatique est la plus grande menace à laquelle l’humanité est confrontée à long terme ».

La convergence de ces deux crises a ouvert des portes sur des opportunités pour aller de l’avant – pour construire des villes et des communautés qui soient sûres, saines, vertes et durables. Rien n’illustre mieux cela que les efforts de nos activités primées en 2020 pour lutter contre le changement climatique a ajouté Mme Espinosa..

Les projets primés cette année démontrent le leadership de pays, d’entreprises, d’investisseurs, de villes, de régions et de la société civile dans son ensemble en matière de changement climatique. Ils vont de l’unique hôtel neutre en carbone aux Caraïbes à la première plateforme au monde entièrement consacrée aux obligations vertes, en passant par la première équipe solaire entièrement féminine au Liban.

Pour Niclas Svenningsen, responsable de la section d’action mondiale pour le climat à l’ONU Climat ; « chacune des 13 activités primées nous montre l’exemple, et ce même lorsque les temps sont difficiles. Elles construisent un avenir meilleur, plus propre et plus sain ».

L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre d’un effort plus large visant à mobiliser l’action et l’ambition, alors que les gouvernements nationaux s’efforcent de mettre en œuvre l’Accord de Paris sur le changement climatique et les objectifs de développement durable. Cette annonce prépare également le terrain pour deux événements à venir dans le calendrier du changement climatique : les « Entretiens de l’Objectif zéro » (Race To Zero Dialogues) du 9 au 19 novembre, qui précéderont le rendez-vous de la CCNUCC, « Les dialogues sur le climat » qui se tiendra du 23 novembre au 4 décembre, qui font avancer les travaux régissant les règles de l’Accord de Paris sur le changement climatique.

A rappeler que les Prix de l’action climatique mondiale de l’ONU sont lancés par l’initiative « Momentum for Change » de la CCNUCC. Les projets sont reconnus comme des solutions innovantes qui non seulement traitent des changements climatiques, mais contribuent également à faire progresser de nombreux autres objectifs de développement durable, par exemple l’innovation, l’égalité des sexes et les opportunités économiques. Les activités gagnantes pour 2020 ont été sélectionnées par un groupe consultatif international.

Il est essentiel de célébrer et reconnaitre chaque acteur qui montre la voie, a déclaré Gabrielle Ginér, présidente du groupe consultatif. Les lauréats du Prix de l’action climatique mondiale des Nations unies envoient un signal politique fort à toutes les nations – et grâce à leur leadership et à leur créativité, nous voyons un changement essentiel.

Les lauréats du Prix mondial de l’action climatique des Nations unies 2020 sont :

Pour une neutralité climatique maintenant :

Interface | MONDE : Un fabricant de revêtements de sol pionnier qui a transformé son activité pour n’avoir aucun impact négatif sur la planète.

Bucuti & Tara Beach Resort | ARUBA : Le premier – et le seul – hôtel des Caraïbes à avoir obtenu la certification de neutralité carbone, et qui s’attèle maintenant à devenir négatif en matière de carbone.

Signify | MONDE : Une grande multinationale de l’éclairage qui a réduit son empreinte carbone de plus de 70 % et qui a transformé tous ses marchés mondiaux pour qu’ils soient neutres en carbone.

Dallas Fort Worth International Airport | ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE : Le premier aéroport neutre en carbone d’Amérique du Nord, qui met actuellement en œuvre une initiative en faveur du gaz naturel renouvelable.

Finance et investissements respectueux du climat :

Payments for Environmental Services Program | COSTA RICA : Un mécanisme financier qui encourage la conservation des écosystèmes forestiers – le premier du genre dans le pays et la région.

The Luxembourg Green Exchange | LUXEMBOURG : La première plateforme au monde entièrement dédiée aux obligations vertes, désormais élargie pour inclure les obligations sociales et de durabilité ainsi que les fonds ISR.

Global Himalayan Expedition | INDE : L’une des premières organisations au monde à utiliser la force du tourisme couplée à la technologie pour apporter l’énergie solaire aux communautés isolées.

C40 Cities Finance Facility | MONDE : Un mécanisme qui permet aux villes des pays en développement et des économies émergentes de développer des projets prêts à être financés qui abordent le changement climatique.

Des résultats au féminin :

Elemental Excelerator | MONDE : La première organisation à appliquer un modèle d’accélérateur technologique à la lutte contre le changement climatique, en investissant dans des start-ups ayant le potentiel de décarboniser les économies.

Nature-Based Solutions to Increase Urban Adaptability | THAILANDE : Un architecte paysagiste qui élabore des solutions innovantes pour le paysage, rendant ainsi Bangkok plus résistante au changement climatique.

Health In Harmony | INDONÉSIE, MADAGASCAR, BRÉSIL : Une organisation qui lutte contre la déforestation en répondant aux besoins sanitaires et économiques des communautés locales grâce à des innovations menées par des femmes.

Bioplanet Programme | BRÉSIL : Une entreprise brésilienne qui a trouvé un moyen technologique de réutiliser les graisses de cuisine résiduelles pour produire du biodiesel.

RISE2030 | LIBAN : Une initiative communautaire qui a lancé la première équipe solaire entièrement féminine au Liban pour remettre en question les stéréotypes de genre dans le secteur de la construction dominé par les hommes.

Les 13 projets primés s’inscrivent dans trois domaines d’intervention : Pour une neutralité climatique maintenant, Des résultats au féminin et Finance et investissements respectueux du climat. Toutes les ac PRIX DU CHANGEMENT CLIMATIQUE tivités seront présentées lors d’une série d’événements spéciaux en ligne en novembre et décembre.

