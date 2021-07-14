تهنئة الأستاذة الدكتورة السيدة مريم شركي بحصولها على شهادة الأهلية الجامعية

دافعت الدكتورة السيدة مريم شركي الأستاذة بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك جامعة الحسن الثاني بالبيضاء شعبة هندسة المعلوميات يوم أمس الثلاثاء 13 يوليوز 2021 على الساعة الثانية والنصف زوالا بعين المكان عن بحثها الذي تقدمت به لنيل شهادة الأهلية الجامعية أمام لجنة علمية مكونة من السادة الأساتذة :

ـ الدكتورعبد الكريم عمومو الأستاذ بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بالبيضاء رئيسا

ـ الدكتور نور الدين النية الأستاذ بكلية العلوم بالقنيطرة مقررا

ـ الدكتور عبد الواحد نمير الأستاذ بكلية العلوم بنمسيك بالبيضاء مقررا

ـ الدكتور عبد الله عبيد الأستاذ بكلية العلوم التقنية بالمحمدية مقررا

ـ الدكتور بهلول بنساسي الأستاذ بكلية العلوم عين الشق بالبيضاء مناقشا

وبعد المناقشة والمداولة منحتها اللجنة العلمية شهادة الأهلية الجامعية بميزة مشرف جدا .

وبهذه المناسبة السعيدة نهنئها أحر وأجمل تهنئة ، ونتمنى لها المزيد من الانجازات العلمية المشرفة ، كما نتمنى لها كامل النجاح والتوفيق في عملها مع عمر مديد موفورة الصحة والسعادة إن شاء الله تعالى .