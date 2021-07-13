االفنانة المصرية « صابرين » تكشف عن أصولها المغربية وتعبر عن افتخارها بعد نزولها بنفس الغرفة بالفندق الذي نزلت فيه « أم كلثوم » بالمغرب

عبدالقادر كتــرة

كشفت الفنانة المصرية صابرين بفخر واعتزاز وفرح عن أصولها المغربية، وقالت إن « أعمامها وأجدادها يعود مسقط رأسهم إلى مدينة فاس ».

وأثارت فضول الكثيرين ممن يتابعونها على إنستغرام، بعدما كشفت عن أصولها المغربية دون أن تعطي أية تفاصيل، وقالت في أول بث مباشر عبر حسابها الرسمي على إنستغرام : »إنها تحب جميع البلدان العربية، ولها علاقات بكل بلد، كما تحدثت للمرة الأولى عن امتداد نسب عائلتها إلى أصول بدولة المغرب، وقالت: « إن مدينة فاس مسقط رأس أعمامها وأجدادها

وسبق أن أعلن المخرج المغربي عز العرب العلوي في عام 2012 « أن الفنانة صابرين أخبرته بأن أصولها مغربية، حيث نزح جدها من مدينة فاس إلى مصر، وأنه تعرف عليها في مصر، واقترحت عليه إخراج مسلسل « أسماء بنت أبي بكر » .

وكشف المخرج المغربي أنه عرض على عدد كبير من النجوم المغاربة المشاركة في العمل، وسيتم تصوير الجزء الأكبر من المشاهد في سوريا، ونظراً لتوتر الحالة السياسية سيظل المشروع معلقاً. يذكر أن المسلسل سيناريو الدكتور بهاء الدين إبراهيم وإنتاج يسري عكاشة .

وأضافت أنها زارت جميع البلدان العربية، وتحدثت للمرة الأولى عن نشأتها في سوريا، وكيف تعلمت أصول الغناء على يد الراحل وديع الصافي. وقالت: « وأنا صغيرة وديع الصافي كان بيعلمني أطلع على المسرح وأغني تخيلوا وديع الصافي ».

كما تحدثت صابرين عن ذكرياتها مع عدد كبير من الشعوب العربية، موضحة أنها تعتبر الإمارات بلدها الثاني، وكذلك لبنان حيث إن لها صداقات كثيرة هناك، ولفتت إلى أنها تملك في لبنان صداقات كثيرة، ولها ذكريات مع أشهر الفنانين.

واستذكرت الفنانة المصرية إحدى رحلاتها إلى تونس، قائلة: « تونس من البلاد الجميلة، زرتها أثناء قيامي بدور أم كلثوم، وقابلت الرئيس التونسي، وجلست في نفس الفندق التي زارته كوكب الشرق »، كما روت قصة زيارتها للأردن وتكريمها من ملك وملكة الأردن بوسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

وتحدثت عن ذكرياتها مع نجوم الجيل الذهبي للفن المصري، مؤكدة أن ممدوح عبد العليم وهالة فؤاد وأمينة رزق كانوا سببا في نجاحها، واصفة شريهان بأنها صديقة العمر، ومحمود ياسين بأنه أستاذها.

كما تطرقت لمشوارها الفني، وذكرت قصة فيلم « العميل 13″، والكثير من الأعمال التي تذكرت فيها الفنان الراحل سمير غانم ووجهت له الدعاء بالرحمة.

من هي صابرين؟

وولدت صابرين في 4 أكتوبر من العام 1967 لأسرة فنية هي أسرة عاكف المشهورة بألعاب السيرك، كما أنها ابنة شقيقة الفنانة الراحلة نعيمة عاكف.

وبدأت التمثيل في سن الرابعة من خلال الأدوار صغيرة، وكانت بداية معرفة الجمهور الحقيقية بها، في برنامج بروفايل بصحبة المخرج حسن الإمام والفنانة نجوى فؤاد، و خطفت قلوب الجميع بخفة دمها خلال هذا اللقاء.

تزوجت صابرين من رجل الأعمال السكندري ياسر عبد اللطيف وأنجبت منه ابنها نور، لكنهما انفصلا بعد 15 عام من الزواج، وهى حالياً متزوجة من رجل الأعمال المصري صادق جلال المقيم بأميركا.

وبدات صابرين حياتها الفنية بالمشاركة في الأعمال التلفزيونية، ومن المسلسلات التي شاركت بها « الدنيا وردة بيضاء » و »ليلة القبض على فاطمة » و »ضمير أبله حكمت » و »رحلة أبو العلا البشري » و »هالة والدراويش » و »ليالي الحلمية » و »أهالينا » كما قدمت عدد من الأدوار السينمائية منها « الاونطجية » و »غرام الأفاعي » و »العميل رقم 13″ و »درب البهلوان » و »سواق الهانم » و »ليه يا دنيا »، بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية من أبرزها « حمري جمري » و »الشحاتين ».

في عام 1999، جسدت « صابرين » شخصية كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم من خلال مسلسل تلفزيوني حقق نجاحاً مذهلاً وأصبح أحد أفضل الأعمال الدرامية التلفزيونية في تاريخ التلفزيون.

وعقب مسلسل « أم كلثوم » ابتعدت صابرين عن الوسط الفني، حيث تعرضت لأزمة مالية وصحية كبيرة، كما ارتدت الحجاب وأعلنت اعتزالها للتمثيل، إلا أنها عادت مرة أخرى عام 2010 لتستكمل مشوارها الفني وهى مرتدية الحجاب.