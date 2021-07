Communiqué de presse (VA & VF) – RADISSON HOTEL GROUP ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT AU MAROC À TRAVERS LA CONCLUSION D’UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC MADAEF PORTANT SUR LA SIGNATURE DE SEPT UNITÉS HÔTELIÈRES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE 1er JUILLET 2021

RADISSON HOTEL GROUP ACCÉLÈRE SON DÉVELOPPEMENT AU MAROC À TRAVERS LA CONCLUSION D’UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC MADAËF PORTANT SUR LA SIGNATURE DE SEPT UNITÉS HÔTELIÈRES

Radisson Hotel Group élargit sa présence au Maroc et annonce la signature avec Madaëf de sept unités hôtelières dont quatre ouvriront leurs portes dès le mois de juillet 2021 à Saïdia Resorts, Al Hoceima et Taghazout Bay. Un partenariat qui vient contribuer à la montée en gamme et au renforcement de l’offre hôtelière de trois destinations touristiques à fort potentiel.

Elie Younes, Executive Vice President & Chief Development Officer EMEA, Radisson Hotel Group, déclare : » Nous sommes ravis d’annoncer ce portefeuille de sept nouveaux hôtels, car il accélère notre présence croissante au Maroc. En tant que pont entre l’Europe et l’Afrique, le Maroc constitue un marché prioritaire pour notre stratégie de développement en Afrique. Nous tenons à remercier nos partenaires pour la confiance qu’ils accordent à nos marques et à nos équipes, et nous sommes impatients d’ouvrir ensemble ces hôtels de classe mondiale à travers des destinations clés au Maroc. »

Mamoun Lahlimi Alami, Administrateur Directeur Général, Madaëf, déclare : » Nous nous félicitons de ce partenariat avec Radisson Hotel Group qui porte sur l’ouverture de sept hôtels dans trois destinations stratégiques. Il s’agit de deux nouvelles ouvertures cette année représentant près de 600 chambres à Al Hoceima et la création de 1500 emplois directs et indirects, quatre actifs repositionnés avec pour objectifs la montée en gamme du produit et l’amélioration de l’expérience client, en plus d’une septième unité en cours de développement. »

Les ouvertures, sous enseignes Radisson Blu et Radisson Residences, représentent un total de plus de 1 600 chambres et portent à 10 le nombre des hôtels du groupe au Maroc. Une nouvelle étape dans la stratégie de développement du Radisson Hotel Group qui vise à atteindre une quinzaine d’hôtels en exploitation et en développement dans le royaume à horizon 2025.

Pour rappel, Madaëf compte actuellement 35 actifs hôteliers en exploitation et des unités en cours de développement, totalisant près de 20 000 lits d’ici fin 2021 ainsi que 10 golfs opérationnels. Les nouvelles signatures s’inscrivent dans la continuité d’une série de partenariats noués par Madaëf et ses partenaires institutionnels avec des opérateurs internationaux de renom, gage de son expertise dans le secteur touristique.

Al Hoceima :

Radisson Blu Resort, Al Hoceima

Le nouveau complexe hôtelier, qui ouvre ses portes ce mois-ci, compte 432 chambres. Implanté dans un site naturel d’exception, le resort offrira à ses clients une expérience balnéaire idéale avec un accès direct à la plage et une multitude d’activités nautiques.

Radisson Blu Residences, Al Hoceima

Cette nouvelle résidence de 142 unités, qui ouvre également ses portes ce mois-ci, comprend des appartements contemporains d’une, deux ou trois chambres. Les résidents auront accès aux trois piscines de la résidence et pourront profiter des nombreuses installations du Radisson Blu Resort, Al Hoceima, situé à proximité.

***

Saïdia Resorts :

Radisson Blu Resort, Saïdia Beach

Le complexe de 397 chambres, qui accueille à nouveau ses clients sous l’enseigne Radisson Blu, est situé dans le centre de la station, à côté de la marina, et offre à ses clients des séjours mémorables avec un accès direct à la plage ainsi qu’à une vaste gamme d’équipements d’animation et de loisirs.

Radisson Blu Resort, Saïdia Garden

Avec une ouverture prévue pour la saison 2022, ce complexe de 150 unités rebrandées accueillera les clients avec ses chambres standards modernes et ses suites luxueuses. Les clients auront non seulement accès au centre de remise en forme, aux divers concepts et points de restauration, mais ils pourront également profiter des installations du Radisson Blu Resort, Saïdia Beach.

Radisson Blu Residences, Saïdia

Avec 192 unités, comprenant des appartements et suite standards, cette résidence brandée Radisson Blu ouvrira pour la saison 2022. Elle comprendra divers concepts et points de restauration. Les clients pourront profiter des installations de bien-être de la résidence, ainsi que de celles du Radisson Blu Resort, Saidia Beach, situé à proximité.

***

Taghazout Bay :

Radisson Blu Resort, Taghazout Bay Surf Village

Quatrième hôtel du portefeuille à ouvrir ses portes ce mois-ci, le Radisson Blu Resort, Taghazout Bay Surf Village, comprend une offre d’hébergement diversifiée idéale pour les escapades en famille. Il dispose également d’un large éventail d’équipements de restauration, de loisirs et de sports.

Radisson Residences Taghazout Bay

Sur la voie d’une ouverture au premier trimestre 2023, la nouvelle résidence de 208 clés comprendra des appartements de deux et trois chambres et offrira également aux clients l’accès à sa piscine extérieure.

À propos de Radisson Hotel Group :

Radisson Hotel Group est l’un des plus grands groupes hôteliers au monde, avec neuf marques distinctes et plus de 1 500 hôtels en activité ou en développement dans 120 pays. La promesse de marque globale du groupe est « Every Moment Matters », avec une éthique de service signée « Yes I Can ! »

Le portefeuille du Radisson Hotel Group comprend Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson, Radisson RED, Radisson Individuals, Park Plaza, Park Inn by Radisson, Country Inn & Suites by Radisson, et prizeotel, réunis sous une marque commerciale ombrelle, Radisson Hotels.

Radisson Hotel Group est déjà implanté au Maroc dans les villes de Marrakech et de Casablanca.

À propos de Madaëf :

Madaëf est une société leader de l’investissement touristique au Maroc. Elle porte également la mission de Branche Tourisme du Groupe CDG.

Madaëf met à profit sa connaissance approfondie du secteur du tourisme pour développer et exploiter différents actifs, contribuant ainsi de manière substantielle à l’émergence de nouvelles destinations touristiques, à l’augmentation de la capacité d’hébergement et à la montée en gamme de l’offre touristique marocaine.

Grâce à son expertise et à celle de ses différentes filiales, Madaëf intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur du tourisme : aménagement, développement et exploitation des actifs, et s’allie à des partenaires de renom.

Madaëf intervient également dans la gestion golfique, à travers sa filiale Madaëf Golfs qui opère sur 9 parcours en faisant le premier réseau golfique du Royaume.

Ces métiers complémentaires offrent à Madaëf la possibilité de développer de fortes synergies sur l’ensemble de son portefeuille et de se concentrer sur la performance et la création de valeur.