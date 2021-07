MARRAKECH : DES REPRESENTANTS DE LA PRESSE NATIONALE VISITENT LE MUSEE MOHAMMED VI POUR LA CIVILISATION DE L’EAU AU MAROC

MARRAKECH :

DES REPRESENTANTS DE LA PRESSE

NATIONALE ECRITE ET ELECTRONIQUE VISITENT

LE MUSEE MOHAMMED VI POUR LA CIVILISATION DE

L’EAU AU MAROC

L’Observatoire de la Presse et de l’information siégeant à Ifrane au niveau de la Région de Fès-Meknès a organisé le week-end du 25-27 juin dernier, un voyage de presse à Marrakech au profit d’un Groupe de journalistes et correspondants de presse représentant différents organes de la Presse écrite et électronique nationale et régionale,

Lors de ce voyage de presse bien réussi notamment grâce au soutien de la Wilaya de Marrakech-Safi et particulièrement de Mr Karim Kassi Lahlou le Wali de la Région et ses très proches collaborateurs qui ont veillé au peigne fin sur le bon déroulement du séjours de nos confrères dans la ville Ocre de Marrakech, ces derniers ont pu découvrir ce très beau joyau du Royaume implanté à Marrakech au pied des montagnes du Haut Atlas où le Toubkal est Roi qu’est le Musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau au Maroc AMAN qui a ouvert ses portes devant le public le 02 Mai 2017 et ce, à travers une visite guidée orchestrée par les jeunes Zakaria et Nisrine respectivement animateur et chargée de communication au sein du Musée.

Ce très beau musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau au Maroc – Aman qui mérite le détour, fondé par le Ministère des Habous et des affaires islamiques est un projet inédit à Marrakech, cette ville Ocre qui doit son essor au savoir-faire millénaire des Marocains dans la gestion de l’eau.

Ce musée nouvelle génération selon ses fondateurs, est à la fois historique, scientifique, culturel, pédagogique et ludique. Il s’inscrit dans la nouvelle vision du royaume, celle d’investir le gisement immense des industries culturelles et créatives.

Le Musée Mohammed VI pour la Civilisation de l’eau au Maroc au fait, est une institution culturelle qui a pour vocation de préserver la mémoire, de diffuser et de mettre en valeur le patrimoine hydraulique marocain comme un référent de la gestion de l’eau au niveau mondial.

Il est dédié à la fois à la dimension spirituelle de l’eau, aux usages hygiéniques et rituels de l’eau, aux usages économiques et des techniques traditionnelles de l’eau, à la connaissance du patrimoine juridique et de négociation dans le domaine de l’eau, à l’appréciation de la sagesse traditionnelle dans l’économie de l’eau et au rappel des croyances et des inspirations traditionnelles liées à l’eau.

Musée à caractère scientifique, centre d’interprétation contemporain et interactif, lieu d’enseignement et de formation, le Musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau au Maroc Aman, se veut être le plus grand musée traitant de la thématique de l’eau en Afrique. Sa mission est servie par une véritable ossature de ressources muséographiques : scénographies, objets, maquettes, cartes, photos, documents manuscrits, supports audio visuels multimédia, etc….

Ce musée aussi, a pour vocation d’être un lieu attrayant et novateur pour le grand public, il a été créé en hommage au génie Marocain dans la gestion de l’Eau, au rôle historique des Habous dans la régie de l’eau et en hommage à l’œuvre contemporaine de feu sa majesté le Roi Hassan II et de sa majesté le Roi Mohammed VI dans la politique des barrages et les réalisations hydrauliques du royaume.

Ainsi donc, la visite du Musée offre une expérience d’immersion dans la thématique de l’eau, faisant l’objet d’un traitement scénographique différencié, magnifié par un show son et lumière spectaculaire.

Déployé sur une superficie de cinq hectares, le musée se compose de deux parties, le projet du parc et le bâtiment.

Selon ces concepteurs, le bâtiment comprend un auditorium, une cafeteria, une librairie boutique et enfin la tour de l’exposition permanente aménagée sur trois niveaux en offrant quatre axes distincts aux visiteurs : la question de l’Eau et de la science, de l’Eau et de l’Homme à travers l’histoire, des réalisations hydrauliques contemporaines du royaume et de l’avenir et des défis et nouvelles technologies relatives au domaine.

Le projet du parc quant à lui est une continuation du musée qui se déploie sur trois hectares et sera un modèle de revitalisation de la palmeraie.

Dorénavant nous a-t-on précisé, la palmeraie de Marrakech, se renforce d’un partenaire de taille, qui œuvre pour le développement durable. Le musée porte d’accès incontournable, est aussi la clé de compréhension précieuse de ce patrimoine d’une valeur inestimable.

La gestion du projet a été confiée, pour une première au Maroc, à une société marocaine privée, Couleurs Com, spécialisée dans la médiation culturelle.

Mohammed Drihem