البطولة الاحترافية المغربية أفضل الدوريات الإفريقية

عبدالقادر كتــرة

صنفت الشركة الراعية للمسابقات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الإفريقية « كاف » البطولة الوطنية الاحترافية المغربية، كأفضل الدوريات على المستوى الإفريقي، حسب تصنيف لأفضل 12 دوريا بالقارة السمراء، حيث حصدت البطولة 180 نقطة، متقدمة بـ33 عن الدوري المصري الممتاز، الوصيف، متبوعا بالرابطة التونسية المحترفة، بمجموع 140 نقطة.

واحتل كلّ دوري الكونغو الديمقراطية الرتبة الرابعة ب84 نقطة متبوعا بالدوري الجزائري في الرتبة الخامسة بـ81 نقطة، متبوعا بكل من دوري جنوب إفريقيا، وزامبيا، ونيجيريا، وغينيا، وأنغولا، والسودان، وتنزانيا.

وفي باقي المراتب، جاء الدوري الجنوب إفريقي سادسا، والزامبي سابعا، ثم نيجيريا في المركز الثامن، يليه الغيني، فالأنغولي عاشرا، ثم السوداني والتنزاني في الرتبة الـ12.

وأكدت الكونفدرالية الإفريقية، أن الدوريات الـ12، ستشارك في الموسم المقبل، بـ4 فريق في دوري أبطال إفريقيا والـ »كاف »، بفريقين لكل مسابقة على حدة.

ويتصدر الوداد الرياضي، حاليا، البطولة الاحترافية برصيد 51، متبوعا بغريمه التقليدي الرجاء برصيد 48 نقطة، فيما يحتل الجيش الملكي المركز الثالث برصيد 35 نقطة.