الجامعة الوطنية للتعليم..تنسيق ما قبل الزحف!‎

الأستاذ منير الحردول

عقد لقاء خاص وحصري يوم الأربعاء 23 يونيو2021, لقاء وصف بالمهم، وجمع كاتب الرأي منير الحردول بأعضاء المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بوجدة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وضم اللقاء كل من الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، السيد العلمي عبد العزيز، والسيد الخاتير رحموني نائب الكاتب الإقليمي، وعبد الحافظ الخطابي مستشار بالمكتب، حيث تم التطرق في هذا اللقاء إلى جملة من القضايا التي تهم مستجدات الساحة التعليمية إقليميا وجهويا ووطنيا، وهي محطة تم فيها تقييم المحطة الأخيرة المتمثلة في الانتخابات التي بوأت الجامعة الوطنية المرتبة الأولى وطنيا ب 121 مقعد . وعن المرتبة التي حققها المكتب جهويا اكد الكاتب الاقليمي أن الحصول على المرتبة الثالثة بخمس مقاعد هي نتائج جد مشرفة وكانت متوقعة وفق دراسات مسبقة قام بها المكتب . بحيث تقدمنا بمضاعفة العدد ب 225% بالمقارنة مع نتائج 2015 . كما اعتبر ان هذه المحطة مجرد فرصة لتقييم الذات معتبرا ان درب النضال مستمر وأن الجامعة الوطنية للتعليم بإقليم وجدة وبالجهة الشرقية شهدت دينامية تنظيمية مهمة لن تؤتي أكلها بوضوح الا في السنوات القادمة بحيث عملنا على تشبيب القيادات وتنويعها بمختلف الفئات التعليمية حظيت فيها المرأة العاملة بحصة الأسد . وأن في بداية الموسم الاجتماعي ستشهد الجامعة عدة محطات تنظيمة لمواكبة الكم الهائل من الوافدين على المنظمة النقابية .

في مقابل ذلك تم، التأكيد على أهمية رص الصفوف وتوحيد الرؤى بهدف خدمة مصالح الشغيلة التعليمية دون تمييز، كما نوه اللقاء بالكتابات المرتبطة بالرأي والتي تنشر في مختلف المواقع والصحف الوطنية والدولية من قبل الاستاذ منير، وأكد المجتمعون على اهمية ترجمة تلك الافكار على مستوى المركزية النقابية بهدف خدمة المنظومة التربوية ككل