LA VILLE OCRE DE MARRAKECH

ACCUEILLE UN GROUPE DE JOURNALISTES

ET CORRESPONDANTS DE LA PRESSE ECRITE

NATIONALE ET ELECTRONIQUE DE LA REGION

FES-MEKNES

Avec l’ouverture des frontières aériennes et maritimes du Royaume en ce jour du 15 juin 2021 coïncidant notamment avec le jour du lancement de l’opération Marhaba 2021 permettant aux Marocains Résidant à l’Étranger (MRE) de se rendre dans la mère patrie soit par voie maritime ou aérienne, l’aéroport Marrakech Ménara à l’instar des différents aéroports du Maroc a connu une activité aéroportuaire intense marquée par l’accueil des premiers vols internationaux avec à bord notamment et surtout, des Marocains du Monde ravis et très heureux de retrouver la mère patrie marquant ainsi la réouverture officielle du ciel marocain, après plusieurs mois de fermeture, en raison de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).



Dans ce cadre, l’aéroports international de Marrakech-Ménara considéré comme étant l’une des principales plateformes aéroportuaires du Royaume, est passé de 15 rotations aériennes internationales programmées pour la journée de l’ouverture du ciel du Mardi 15 juin à 67 rotations prévues pour la date du samedi 26 Juin 2021 avec un nombre de passagers estimé à 11000 passagers représentant les Sept marchés émetteurs que sont la France, l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Italie, la Suisse et la Belgique et à 63 rotations aérienne prévues pour Dimanche 27 juin avec a bord des passagers estimés à quelques 10200 passagers représentant six Pays émetteurs que sont la France, l’Allemagne, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Italie et l’UK Royaume Uni.

A noter qu’à leur arrivée à l’aéroport international Marrakech Ménara, les membres des Marocains du Monde ont exprimé leur reconnaissance et leur profonde gratitude à S.M. le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude dont il ne cesse d’entourer les Marocains du Monde, se félicitant ainsi des Hautes Instructions Royales aux opérateurs du tourisme, aussi bien dans le domaine du transport que de l’hôtellerie, pour prendre les dispositions nécessaires en vue d’accueillir les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger dans de meilleures conditions et aux meilleurs prix.

Dans un point de presse accordé à un groupe de confrères journalistes et correspondants de Presse, membres de l’Observatoire de la Presse et de l’Information (OPII) implanté à Ifrane au niveau de la Région Fès-Meknès, venu en voyage de Presse à Marrakech le week-end du 25-27 Juin dernier, le Délégué régional du Ministère du Tourisme dans la Wilaya de Marrakech-Safi, Mr Chafai El Alaoui Mouhsine a tenu de signaler que depuis le 15 juin dernier, il y’a eu un impacte positif sur l’activité touristique au niveau de Marrakech qui a commencé à enregistrer des taux d’occupation hôtelière intéressant au niveau d’un certain nombre d’établissement d’accueil touristique notamment durant le week-end où ce taux d’occupation avoisine parfois les 100% .

Aussi a-t-il ajouté, qu’aujourd’hui on commence à accueillir des touristes étrangers et la relance passe aussi par la consolidation du tourisme interne sachant bien qu’avec les professionnels du secteur, des Packs ont été préparés et réservés à la catégorie du tourisme national.

En concertation bien entendu entre l’administration et les professionnels, cette ouverture doit passer dans le respect total des conditions sanitaires a-t-il précisé avant d’ajouter qu’un certain nombre d‘établissements touristiques de Marrakech ont déjà obtenu le label « Welcome Safely » mis en place par le département du Tourisme et qui est basé sur « le référentiel de sécurité sanitaire dans le cadre de la prévention liée au COVID-19 à destination des établissements d’hébergement touristique marocains » et ce en collaboration avec les autorités sanitaires marocaines compétentes.

A rappeler que le label « Welcome Safely » s’appuie sur deux axes majeurs à savoir : Une mise en conformité de l’établissement avec le « référentiel de sécurité sanitaire dans le cadre de la prévention liée au COVID-19 à destination des établissements d’hébergement touristique marocains » et le renforcement des capacités et la formation du personnel des établissements d’hébergement touristique à travers une plateforme digitale (www.welcomesafely.ma)

A noter enfin que dans le cadre de son Voyage de Presse consacré à l’ouverture du Ciel du Maroc au niveau de la Premier destination touristique du Royaume qu’est la Ville Ocre de Marrakech, le Groupe de confrères de l’Observatoire de la Presse et de l’Information installé à Ifrane dans la Région de Fès-Meknès accompagné de Mr Chafai El Alaoui Mouhsine a effectue une tournée en calèche à Marrakech où il a visité le Palais de la Bahia, le Musée Dar Si Said, le Jardin Majorelle et ses Musée berbère et musées Yve Saint Laurent ainsi que le Musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau au Maroc où des explications leur ont été données par des Guides au niveau des monuments historique et par Mr Zakaria et Mme Nisrine au niveau du Musée de l’eau (Nous y reviendront).

Mohammed Drihem

Secrétaire Général de l’OPII