لقاء يجمع عامل اقليم افران ووكيل الملك بممثلي الاحزاب السياسية بالاقليم استعدادا للاستحقاقات المقبلة

عبدالعزيز الفلاحي

في أطار الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وتنفيذا للأمر الملكي السامي الموجه للسيد وزير الداخلية والى السيد رئيس النيابة العامة بالمملكة المتعلق باحداث اللجنة المركزية واللجن الإقليمية والجهوية لتتبع سير العمليات الانتخابية والسهر شفافيتها ونزاهتها.ترأس عامل اقليم افران الى جانب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزرو يوم الاثنين 21 يونيو 2021 اجتماعا حضره ممثلي الاحزاب السياسية بالاقليم .واوضح عامل الاقليم في بداية هدا اللقاء ان اللجنة الاقليمية لتتبع العمليات الانتخابية تتألف من :

– السيد العامل

– السيد و كيل الملك

وتعقد اجتماعاتها بدعوة من السيد العامل بمشاركة المسؤولين المحليين للهيئات السياسية الممثلة في اللجنة المركزية و تستدعي كذلك لحضور أشغالها حسب موضوع الاجتماع رؤساء المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية بالانتخاب، كما يمكن للجان الإقليمية أن تستدعى عند الحاجة وبصفة استشارية كل مسؤول إداري أو ممثل هيئة منتخبة أو منظمة نقابية أو مهنية.

وان مهامها الأساسية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة و احترام نزاهة الانتخابات و ذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة للحفاظ على سلامتها و التصدي في حينه لكل ما قد يمس بها ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع و انتخاب أجهزة و هياكل مجالس الجماعات الترابية و الغرف المهنية و بهدف تخليق و تحصين العمليات الانتخابية من كل ممارسة تدليسية أو فعل مشبوه من شأنه أن يمس بإرادة الناخبين، فان اللجنة السالفة الذكر مدعوة إلى تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات المذكورة بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات أو القرائن اللازمة و تحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.

واختتم العامل كلمته خلال هدا اللقاء بدعوة الجميع إلى التنسيق بشكل تام و دائم مع كافة السلطات و المصالح المعنية، حتى تمر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، في جو تسوده المنافسة الشريفة و المتكافئة في ظل سلطة الدولة القائمة على الحق و القانون.