LA PROVINCE D’IFRANE SE PREPARE AUX PROCHAINES ELECTIONS 2021

Lundi 21 juin dernier, le siège de la province d’Ifrane a été au rendez-vous avec l’installation de la commission provinciale de suivi des élections de 2021 composée du Gouverneur de la province et du Procureur du Roi et ce, en application des Hautes Instructions Royales adressées par SM Le Roi Mohammed VI au ministre de l’intérieur et au Président du Ministère Publique.

Lors de cette rencontre organisée en présence des représentants des différentes formations politiques, le Gouverneur d’Ifrane a informé ces derniers du fait que cette commission se réunira sur convocation adressée par le Gouverneur aux représentant locaux des partis politiques représentés au niveau de la commission nationale et des chefs de services extérieurs concernés par ces élections selon le sujet a débattre dans chaque réunion. Peuvent assister à ces réunions à titre consultatif aussi, les représentants respectifs de l’administration, des syndicats, des formations professionnelles et des conseil élus.

A noter que la mission principale de la Commission centrale et des commissions provinciales et régionales, consiste en la prise des mesures pratiques à même d’assurer la préservation et le respect de l’honnêteté des opérations électorales. Il s’agit du suivi du déroulement des différentes étapes des opérations électorales, en vue de garantir leur sécurité et de faire face, sur le champ, à tout ce qui est de nature à y porter atteinte, depuis l’inscription sur les listes électorales jusqu’à l’annonce des résultats du scrutin et l’élection des organes et des structures des conseils des collectivités territoriales et des chambres professionnelles.

Ces commissions veilleront ainsi à la mise en œuvre des mesures susceptibles de détecter immédiatement les infractions liées aux opérations électorales chaque fois qu’elles disposent des données nécessaires et de déclencher la procédure d’enquête ou de poursuite judiciaire le cas échéant.

Mohammed Drihem