KENITRA : L’ASSOCIATION NOOR AU BON CHEVET DES MALADES TOUCHES PAR L’ALZHEIMER DANS LA CAPITALE DU GHARB

L’Association Noor Maladie d’Alzheimer de Kenitra en partenariat avec l’Association Marocaine d’Ergothérapie organise une journée de formation en Ergothérapie le Samedi 26 juin 2021 à la salle des conférences de la Chambre d’Agriculture de Kénitra.

Dédiée aux familles des personnes malades d’Alzheimer, cette formation en Ergothérapie sera encadrée Pr Said Nafai, (OTD, OTR/L, CLT) est professeur agrégé à l’American International College. Il possède plus de 15 ans d’expérience clinique qui comprend la réadaptation physique des adultes et des personnes âgées, en particulier la réadaptation dans les domaines de l’oncologie, du lymphœdème, de la cardiopulmonaire, de la neuroréadaptation et de la démence. Il a dirigé plusieurs centres de réadaptation et effectue toujours un travail clinique dans un hôpital de réadaptation et des établissements de soins infirmiers qualifiés.

Le Dr Nafai est considéré comme le « Père de l’ergothérapie au Maroc » et est le fondateur de l’ergothérapie au Maroc ainsi que le président fondateur de l’Association des ergothérapeutes du Maroc (OTAM). Said est le délégué marocain auprès de la Fédération mondiale des ergothérapeutes (WFOT) et le président du groupe régional arabe de la WFOT.

Ce module de formation dont le programme est bien étudié et ajusté aux familles des personnes touchées par l’Alzheimer connaitra la participation de 80 membres des familles des malades, des étudiants dans le domaine de l’assistance sociale représentant les 4 promotions formées par l’association Noor en collaboration avec l’Entraide-Nationale et des étudiants en ergothérapie en formation dans le cycle de la licence au niveau de l’institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé de Rabat.

Un grand projet de formation prévu à Kenitra afin d’améliorer la vie quotidienne du malade d’Alzheimer dans son entourage initié par la jeune et dynamique Association Noor Maladie d’Alzheimer qui a vu le jour le 10 avril 2014 et lutte pour donner beaucoup d’importance aux personnes âgées qui sont dans l’oubli et dont le vœu le plus cher est d’ouvrir un centre d’accueil pour les personnes âgées et surtout, pour les personnes malades d’Alzheimer et d’une crèche pour les bébés.

Mohammed Drihem